Le serie da vedere a maggio 2023

Attrazione fatale

Paramount+ 1 maggio

Remake, reboot, rivisitazioni ne abbiamo? Qui si riprende il psycho-thriller erotico di Adrian Lyne con Michael Douglas e Glenn Close ma, recita la sinossi, “la serie esplorerà i temi senza tempo del matrimonio e dell’infedeltà attraverso una chiave di lettura moderna”. Nei panni di Dan Gallagher, l’uomo sposato che intraprende una relazione extraconiugale con una donna con problemi mentali, c’è l’ex Pacey di Dawson’s Creek Joshua Jackson. Alex Forrest invece ha il volto di Lizzy Caplan. A questo giro però niente conigli in pentola.

A Small Light

Disney+ 2 maggio

Tratta dalla storia vera di Miep Gies, la giovane segretaria olandese che ha rischiato la vita per proteggere la famiglia Frank dall’occupazione nazista di Amsterdam per oltre due anni. Bel Powley è Miep, mentre Liev Schreiber interpreta Otto Frank, il padre di Anna. Una dramedy parlatissima à la Phoebe Waller-Bridge da cui filtra però, inesorabilmente, l’orrore della macchina di sterminio hitleriana.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Netflix 4 maggio

Prequel/spin-off della saga Regency by Shonda Rhimes, tra rom-com e pornosoft, tratta dai romanzi rosa di Julia Quinn. Partiamo cioè dall’inizio: quando la giovane Carlotta (India Ria Amarteifio) viene data in sposa a re Giorgio III d’Inghilterra, inaugurando una nuova era per la nobiltà inglese (e giustificando la diversity del cast). Senza dimenticare le storie di Lady Danbury (Arsema Thomas) e Violet Bridgerton (Connie Jenkins-Greig) tra passato e presente. Non vi preoccupate, ci sono pure le mitiche Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell, tra le favourite dal pubblico.

A casa tutti bene 2

Sky Serie e NOW 5 maggio

Più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti ancora più forti e sviluppi inaspettati per la grande e disfunzionalissima famiglia al centro della serie firmata da Gabriele Muccino. Insomma, più di tutto per la seconda stagione del reboot del suo omonimo film campione di incassi. Per la prima volta il regista si è confrontato con un genere che si direbbe quasi crime. Torna anche il super cast: da Laura Morante (qui la nostra intervista) a Francesco Scianna, da Silvia D’Amico a Simone Liberati. Muccino sempre più Muccino. Adoriamo.

Silo

Apple TV+ 5 maggio

La storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa profonda un miglio li protegge dal mondo esterno, ormai tossico e mortale. Nessuno però sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, bestseller del New York Times, la serie è interpretata da un cast guidato da Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible) nei panni di un ingegnere che cerca risposte.

Perry Mason 2

Sky Atlantic e NOW 14 maggio

Alle origini di Perry Mason, il celeberrimo e amatissimo avvocato penalista nato dalla penna di Erle Stanley Gardner. La seconda stagione riprende con Perry nella morsa del sistema legale di Los Angeles all’apice della Grande Depressione. Dopo che il processo Dodson ha scosso la città, il nostro infatti si era convinto a rinunciare al diritto penale a favore delle cause civili. Ma un caso di omicidio di alto profilo lo porta di nuovo in pista. Matthew Rhys, perfetto in The Americans e spesso troppo poco utilizzato, veste di nuovo i panni di Mason.

High Desert

Apple TV+ 17 maggio

Una tossicodipendente decide di ricominciare da capo dopo la morte dell’amata madre, con la quale viveva nella piccola città nel deserto di Yucca Valley, in California. E prende una decisione che le cambia la vita: quella di diventare un investigatore privato. Starring Patricia Arquette, Matt Dillon e Bernadette Peters. Tra i produttori esecutivi c’è pure Ben Stiller.

XO, Kitty

Netflix 18 maggio

Ormai è la regola: titolo che ha successo, spin-off assicurato. La saga teen di Tutte le volte che ho scritto ti amo con Lana Condor e Noah Centineo aveva raccolto fan in tutto il globo. Ora arriva la storia della sorella minore della protagonista, Kitty Song Covey (Anna Cathcart): convinta di sapere tutto sull’amore, scoprirà ben presto che le relazioni sono molto più complicate quando si è coinvolti in prima persona (ma dai). Aspettiamo di conoscere il nuovo teen-idol.

The Ferragnez 2

Prime Video 18 maggio

«Quest’ultimo anno più di tutti ci ha messo alla prova», dice Chiara Ferragni nel trailer della docu-serie che riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e Fedez tra vita professionale e, soprattutto, ehm, privata. Post-Sanremo tutta Italia parlava di loro e di una possibile crisi, e allora via con sedute di terapia di coppia per solleticare l’argomento. Ma c’è anche il momento più difficile, quando al rapper è stato diagnosticato un raro tumore al pancreas: «Ho dovuto affrontare l’ipotesi di morire», dice Fedez nella stanza di ospedale tra le lacrime di Chiara prima dell’operazione.

In silenzio

Netflix 19 maggio

Dopo Mare fuori e la vita in un carcere minoriole, ora una serie spagnola parla del dopo, e cioè del reinserimento. La star di Élite Arón Piper intepreta Sergio, che esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Da allora non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine restano un mistero. E ora viene costantemente tenuto d’occhio, quasi come fosse una cavia, da una giovane psichiatra che deve valutare se il ragazzo possa essere ancora un pericolo per la società.

American Born Chinese

Disney+ 24 maggio

Sulla scia del successo di Everything Everywhere All at Once, arriva questa serie teen starring praticamente tutto il cast del film dei Daniels: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu. Jin Wang (Ben Wang) è un normalissimo adolescente, almeno finché non incontra un nuovo studente in America per uno scambio (Jimmy Liu) e che si scopre essere figlio di un dio. Jin viene così inconsapevolmente coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi. E una di queste è – ovviamente – il premio Oscar Michelle Yeoh.

Platonic

Apple TV+ 24 maggio

Per la serie: può esistere l’amicizia tra uomo e donna? Coppia platonica di ex migliori amici prossimi alla mezza età si riavvicina dopo una lunga separazione Ma il rapporto diventa totalizzante e destabilizza in modo esilarante le loro vite già parecchio incasinate. Lui è Seth Rogen, lei è Rose Byrne. La comedy è servita.

The Clearing

Disney+ 24 maggio

Una donna è costretta a confrontarsi con gli incubi del suo passato per fermare una setta segreta intenzionata a radunare bambini per realizzare il suo piano. Dal bestseller di J.P. Pomare, un thriller psicologico su un culto religioso realmente esistito noto come “La Famiglia” e attivo a Victoria, Australia, dagli anni ’60 agli anni ’90, uno dei pochi fondati da una figura femminile.

Fubar

Netflix 25 maggio

Anche Arnold Schwarzenegger ha ceduto. E questo è il suo debutto in una serie, che però ha già una tag-line epica: “Gli eroi non si ritirano, si ricaricano”. Un padre (l’ex governatore della California) e una figlia (Monica Barbaro) scoprono che ognuno di loro ha lavorato segretamente come agente della CIA per anni e si rendono conto che non si conoscono affatto. Ma, costretti a collaborare, dovranno ricostruire la loro relazione. C’è tutto: family drama, spy-story, action e comedy.

Il grifone

Prime Video 26 maggio

Il Grifone è un mostro divoratore di mondi, che sottomette senza pietà tutte le creature viventi in una realtà parallela chiamato Torre Nera. Un ragazzino, Mark, scopre di essere l’unico in grado di sconfiggerlo. Ma non è un eroe e non vuole diventarlo. Finché la creatura non rapirà suo fratello. Made in Germany.