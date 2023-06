Le serie da vedere a giugno 2023

The Idol

NOW e Sky 5 giugno

Attesa, attesissima. E già con il patentino di cult ancora prima dell’uscita. Ma non può essere altrimenti quando “Mr. Euphoria” Sam Levinson unisce le forze con The Weeknd per raccontare il lato oscuro dell’industria musicale, la protagonista è una delle nepo baby più cool su piazza – Lily-Rose Depp – e il cast comprende anche nomi come Troye Sivan e Jennie delle Blackpink. Hot.

Non ho mai… 4

Netflix 8 giugno

Gran finale della dramedy di formazione creata da Mindy Kaling su un’adolescente americana di origini indiane alle prese con il liceo, una madre vedova e tradizionalista e due ragazzi: il bello bello in modo assurdo e quello intelligente, con il quale c’è un’intesa inaspettata. La super interpretazione di Maitreyi Ramakrishnan e la voce narrante della leggenda del tennis John McEnroe fanno il resto.

Pesci piccoli

Prime Video 8 giugno

Vita quotidiana in una piccola agenzia di comunicazione social by The Jackal. Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà scompiglio. Special guest: Achille Lauro, Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia (sì, quello di Art Attack) e i giovani TikToker Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario “Il Ginnasio” Terrone.

Questo mondo non mi renderà cattivo

Netflix 9 giugno

Dopo il successone di Strappare lungo i bordi, Zerocalcare firma una nuova serie. Il titolo è una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete nei momenti più difficili. A Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare, un vecchio amico che torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il posto in cui è cresciuto.

Infiltrati alla Casa Bianca

Sky Atlantic e NOW 11 giugno

Il titolo inglese – White House Plumbers – è certamente più evocativo, soprattutto per gli americani: Woody Harrelson e Justin Theroux sono rispettivamente E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy, i sabotatori politici di Nixon, che accidentalmente riuscirono a rovesciare la presidenza che stavano cercando di proteggere. E insieme ad essa le loro famiglie. La serie racconta in modo lucido e dissacrante gli eventi meno noti che hanno portato a uno dei più grandi scandali della politica statunitense: il Watergate.

Love Club

Prime Video 20 giugno

In una Milano periferica e inedita, un locale frequentato dalla comunità queer rischia di chiudere per problemi economici. Le vite di Luz, Tim, Rose e Zhang si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi. A fare da palcoscenico alle loro storie, il Love Club: un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere. Il cast è composto da giovani attori emergenti selezionati dalla comunità: Veronique Charlotte, Alessio Lu, Ester Pantano, Rodrigo Robbiati.

Secret Invasion

Disney+ 21 giugno

Samuel L. Jackson torna a vestire i panni di Nick Fury, questa volta finalmente da protagonista di una serie. L’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. scopre un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull, alieni mutaforma che possono assumere qualsiasi sembianza (compresa quella dello stesso Fury, come hanno già dimostrato in passato). E così il nostro si unisce ai suoi alleati in una corsa contro il tempo per salvare l’umanità, as usual.

Saint X

Disney+ 21 giugno

Una vacanza da sogno in famiglia ai Caraibi, la misteriosa morte di una ragazza, un traumatico effetto a catena che trascina la sorella in una pericolosissima ricerca della verità. Dall’omonimo romanzo d’esordio best-seller di Alexis Schaitkin, un dramma psicologico raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive, che esplora e stravolge un genere.

And Just Like That 2

Sky Serie e NOW 23 giugno

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis tornano per il secondo capitolo del sequel di Sex and the City. Ma la vera notizia è che c’è pure Kim Catrall, alias Samantha. Certo, il suo sarà soltanto un cameo, ma ci accontentiamo. Almeno per ora. Il trailer mostra che ci sarà anche John Corbett, aka Aidan, uno degli amori di Carrie. E le foto paparazzate in giro per New York City mostrano un bacio tra i due. Staremo a vedere.

The Witcher 3 parte 1

Netflix 29 giugno

“Ora per la prima volta, capisco cos’è la vera paura”. Mentre le forze del continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt la nasconde e si affida all’addestramento magico di Yennefer, sperando di scoprire di più sui poteri inutilizzati di Ciri. Ma si ritrova in un campo di battaglia tra politica e corruzione, magia oscura e tradimento in cui rischia di perdersi per sempre. The Witcher sarà interpretato per l’ultima volta da Henry Cavill, prima del cambio della guardia annunciato con Liam Hemsworth.