Le serie da vedere a dicembre 2025

Intervista col vampiro

Netflix 1 dicembre

Interview With the Vampire Season 1 Trailer

Guarda questo video su YouTube

C’era bisogno dell’ennesima serie che reinventa un classico? In questo caso quello di Anne Rice, già film del 1994 con Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst? Il melodramma gotico torna con un nuovo cast: Jacob Anderson (Verme Grigio di Game of Thrones) as Louis, l’australiano Sam Reid dona nei panni di Lestat e Bailey Bassin quelli di Claudia. Sangue, memoria e desiderio, per riportare il mito del vampiro alla sua forma più adulta.

Sandokan

Rai 1 e RaiPlay 1 dicembre

Sandokan (TV Series 2025-) | trailer

Guarda questo video su YouTube

Un blockbuster tropicale fatto di duelli, giungle e amori tormentati. Sandokan riporta in vita il mito d’avventura più amato della tv italiana starring Can Yaman alias la Tigre della Malesia, Ed Westwick perfetto villain coloniale, Alanah Bloor la Perla di Labuan e Alessandro Preziosi Yanez de Gomera. Un ritorno che punta a mescolare nostalgia, epicità e moderno intrattenimento seriale.

Sean Combs: The Reckoning

Netflix 2 dicembre

Sean Combs: The Reckoning | Official Teaser | Netflix

Guarda questo video su YouTube

Un ritratto senza filtri del magnate dell’hip-hop Sean “Diddy” Combs: la docuserie in quattro parti diretta da Alexandria Stapleton e prodotta da 50 Cent ripercorre la sua ascesa attraverso l’impero musicale della Bad Boy Records e la sua drammatica caduta, travolto da accuse di traffico sessuale, prostituzione e ricatto. Una “resa dei conti” con il mito e con le ombre che si nascondono dietro la fama.

The Abandons

Netflix 4 dicembre

The Abandons | Official Trailer | Netflix

Guarda questo video su YouTube

Una saga feroce e polverosa in cui frontiera e brutalità diventano la stessa cosa. Lena Headey guida il cast nei panni di una matriarca determinata a difendere la sua famiglia da una violenza sistemica che avanza come una febbre. Al suo fianco, Gillian Anderson che presta la sua eleganza qui declinata con sfumature inquietanti da villain assoluta. Una serie che ripropone il mito del West in chiave crudele, politica e irresistibilmente dark.

Sicilia Express

Netflix 5 dicembre

Sicilia Express | Trailer ufficiale | Netflix

Guarda questo video su YouTube

La nuova miniserie natalizia by Ficarra & Picone, che tornano su Netflix con una comedy in cinque episodi pronta a mescolare quotidianità, magia e caos familiare. I protagonisti sono due infermieri divisi tra Milano e la Sicilia, la cui vita viene ribaltata dall’improvvisa scoperta di un portale magico a pochi giorni da Natale. Al loro fianco anche Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e la partecipazione di Giorgio Tirabassi.

The Rainmaker

Sky Atlantic e NOW 5 dicembre

The Rainmaker | Trailer ufficiale

Guarda questo video su YouTube

Tratta dal bestseller di John Grisham, che era già stato portato sul grande schermo da Francis Ford Coppola: un legal thriller che affonda nei confini sfumati tra morale, potere e verità. Milo Callaghan è Rudy Baylor, giovane avvocato catapultato in un caso più grande di lui contro il temibile Leo Drummond interpretato da John Slattery, guidato dalla mentore Bruiser (Lana Parrilla) e dall’eccentrico Deck (P.J. Byrne). Dieci episodi che intrecciano cospirazioni, morti misteriose e scelte impossibili. Già rinnovata per una seconda stagione.

Little Disasters – L’errore di una madre Paramount+ 11 dicembre

Little Disasters | Official Trailer | Paramount+

Guarda questo video su YouTube

Thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo di Sarah Vaughan, che esplora con durezza e delicatezza le crepe invisibili della maternità e dell’amicizia. Al centro c’è Diane Kruger, che interpreta Jess: madre apparentemente perfetta, la cui vita viene sconvolta quando la sua bambina arriva in ospedale con una ferita alla testa inspiegabile. Jo Joyner è Liz — medico del pronto soccorso e amica di lunga data — costretta a fare una chiamata che innescherà una spirale distruttiva.

Man Vs Baby Netflix 11 dicembre

Man Vs Baby | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Guarda questo video su YouTube

Starring Mr. Bean in persona, aka Rowan Atkinson, che l’ha pure scritta (con William Davies)

Dopo avere lavorato come custode in una villa high -tech in Man vs Bee, Trevor Bingley (Atkinson) il nostro ha scelto di diventare custode scolastico. Però l’offerta di occuparsi di un lussuoso attico londinese durante le festività natalizie gli farà cambiare idea. Ma l’ultimo giorno di scuola, quando nessuno viene a ritirare il Bambino Gesù dal presepe della scuola, Trevor si ritrova con un altro compagno molto inaspettato.

Natale con uno sconosciuto 3 Netflix 12 dicembre

NATALE CON UNO SCONOSCIUTO - Stagione 3 (2025) | Trailer italiano della serie romantica di Netflix

Guarda questo video su YouTube

Dopo l’adattamento italiano (Odio il Natale, starring Pilar Fogliati), Natale con uno sconosciuto 3 torna con la sua miscela inconfondibile di romanticismo sghembo, imbarazzi familiari e nevicate strategiche. Hjemdahl è di nuovo il teatro delle disavventure amorose di Johanne (Elise Broch), che questa volta deve fare i conti con nuovi inizi, vecchi fantasmi e l’eterna domanda: “Perché proprio a Natale?”. La serie spinge ancora di più sul cuore e sull’ironia, trasformando ogni cena di famiglia in una piccola epopea emotiva. Un capitolo che chiude il cerchio senza perdere la sua tenerezza un po’ caotica.

Fallout 2 Prime Video 17 dicembre

Fallout Season Two Official Trailer | Prime Video

Guarda questo video su YouTube

Gli episodi ripartono dall’esplosivo finale della prima stagione e rilanciano tutto: nuovi territori, nuovi pericoli, nuove mutazioni morali. Duecento anni dopo l’apocalisse, gli abitanti dei rifugi tornano a confrontarsi con una superficie sempre più folle, violenta e imprevedibile, questa volta attraversando il Mojave fino alla mitica New Vegas. Tra humour nero, visioni radioattive e un’epica umanissima, la serie continua a espandere l’universo del videogioco senza perdere la sua anima da western nucleare.

Emily in Paris 5 Netflix 18 dicembre

Emily in Paris | Season 5 Official Teaser | Netflix

Guarda questo video su YouTube

Nella quinta stagione Emily (Lily Collins) esporta il suo caos glamour nella “dolce vita” italiana, passando per Roma e facendo tappa anche a Venezia. Ora alla guida dell’Agence Grateau, si destreggia tra ambizioni professionali, inciampi sentimentali e una città tutta da imparare. Quando un’idea brillante si rivela un disastro, tutto – amore, lavoro, amicizie – sembra vacillare. Ma un grande segreto e la ricerca di stabilità la porteranno a riscoprire se stessa, costruendo legami più profondi e nuove possibilità.

Amadeus Sky Atlantic e NOW 23 dicembre

Amadeus | Official Trailer | Sky

Guarda questo video su YouTube

Amadeus è la nuova, audace rivisitazione Sky Original del mito di Mozart: un dramma in cinque atti dove il genio assoluto incontra l’ossessione più corrosiva. Will Sharpe dà volto a un Wolfgang giovane, brillante e tormentato, mentre Paul Bettany veste i panni di un Salieri divorato dall’invidia e dalla fede incrinata. Basata sull’opera di Peter Shaffer e adattata da Joe Barton, la serie racconta l’ascesa vertiginosa e la caduta leggendaria del compositore più iconico del Settecento. Un thriller psicologico in costume che trasforma la musica in destino, rivalità e peccato.

Stranger Things 5 – Parte 2 Netflix 26 dicembre

Stranger Things 5 | Official Trailer | Netflix

Guarda questo video su YouTube

Dopo QUEL cliffhanger, siamo un passo più vicino al gran (si spera) finale, che chiuderà definitivamente la saga di Hawkins. Il Sottosopra è ormai sul punto di inghiottire tutto e tutti, mentre i ragazzi (ormai praticamente adulti) affrontano la loro battaglia più grande. Vecchie alleanze, nuovi sacrifici e un destino che sembra scritto ma può ancora sorprendere. L’ultimo viaggio verso la fine promette emozioni forti, nostalgia anni ’80 e un epilogo che speriamo all’altezza di un fenomeno generazionale. Siamo pronti.