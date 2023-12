Le serie da vedere a dicembre 2023

Non ci resta che il crimine

Sky Serie e NOW 1 dicembre

Dopo la fortunata trilogia cinematografica, la sgangherata banda della saga di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo torna con una nuova avventura in sei episodi a cavallo fra passato e presente. La serie porta la banda di protagonisti negli anni ’70: Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (GianMarco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli) si trovano di nuovo riuniti, stavolta fra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese. Per incasinare la storia d’Italia.

Uno splendido errore

Netflix 7 dicembre

Dal romanzo di Ali Novak, My Life With the Walter Boys, un nuovo teen drama targato Netflix. Ideata, diretta e prodotta da Melanie Halsall, la serie segue la quindicenne di Manhattan Jackie Howard che, dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente, deve imparare ad adattarsi a una nuova vita nella campagna del Colorado con una tutrice… e otto ragazzi molto – ehm – esuberanti. C’è qualche probabilità di trovarci dentro il prossima Jacob Elordi.

Odio il Natale 2

Netflix 7 dicembre

Pilar Fogliati, alias Gianna, is back per un nuovo avvento all’insegna della rom-com brillante. Chi avrà suonato alla sua porta la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra che, a sorpresa, non è più single. Ma il Natale le sorriderà davvero? Chissà, ma intanto a ‘sto giro toccherà a lei preparare la cena della Vigilia. Sì, tranquille, torna Nicolas Maupas. E c’è una new entry pem pem: Pierpaolo Spollon. Non diciamo altro.

I Farad

Prime Video 12 dicembre

Nuova serie tamarrissima made in Spagna. Marbella, anni ’80: Oskar sogna di aprire una palestra e, con l’aiuto di Sara Farad, finisce per introdursi nell’affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set, le sue eccentricità e la sua geopolitica. Questo nuovo mondo gli si apre grazie, appunto ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma con il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. Starring il Rio della Casa di carta Miguel Herrán.

The Crown 6 parte 2

Netflix 14 dicembre

Ancora alle prese con la morte di sua madre, l’onnipresente conflitto tra la vita di erede al trono e quella di giovane studente continua per il principe William fino all’incontro – all’Università di St Andrew’s – con la futura moglie Kate Middleton. Mentre la Regina, con la scomparsa della sorella e della madre, il suo Giubileo d’oro e l’approvazione del matrimonio tra il principe Carlo e Camilla, inizia a pensare al suo regno e, in definitiva, alla sua eredità. Seconda parte per il capitolo finale della serie sulla royal family by Peter Morgan.

Carol e la fine del mondo

Netflix 15 dicembre

Creata dallo sceneggiatore di Rick & Morty, Dan Guterman, anche collaboratore del co-ideatore Dan Harmon in Community Mentre si avvicina un’apocalisse planetaria, una donna che fatica ad accettare il caos della fine del mondo e l’edonismo spinto degli altri cerca il significato della vita. “Carol e la fine del mondo è una lettera d’amore alla routine. Una commedia esistenziale sui rituali quotidiani che colmano le lacune di cui la vita si compone”, ha spiegato lo stesso Guterman in un comunicato.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Disney+/span> 20 dicembre

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo racconta la fantastica storia di un moderno semidio dell’età di 12 anni, Percy Jackson, che sta iniziando ad accettare i suoi nuovi poteri divini quando il dio del cielo, Zeus, lo accusa di aver rubato il suo fulmine maestro. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere l’avventura di una vita per ritrovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo. Con la collaborazione di Rick Riordan, il celebre creatore della saga.

Gigolò per caso

Prime Video 21 dicembre

Nuova comedy con super cast capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica con Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Se non bastasse, ecco le guest star: Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. E forse deciderà di seguirne le orme.

La concierge Pokémon

Netflix 28 dicembre

Il fenomeno Pokémon in stop-motion, di più, una vera e propria oasi dove possono ricaricarsi. La sinossi ufficiale recita: “Ambientato in un resort per Pokémon di un’isola del sud, la serie racconta la storia della nuova concierge Haru, che poco a poco comincia a riscoprire se stessa mentre insieme agli altri dipendenti si prende cura dei Pokémon che arrivano in visita”.

Berlino

Netflix 29 dicembre

Uno dei migliori personaggi della Casa di carta non poteva certa congedare così. E dopo aver mantenuto Berlino nel cast della serie attraverso dei flashback, ecco il spin-off dedicato, che segue una delle rapine più straordinarie dell’edonista interpretato da Pedro Alonso: quella alla più grande casa d’aste di Parigi. Insieme a lui c’è una nuova banda, ma tornano anche Itziar Ituño e Najwa Nimri rispettivamente nei panni delle poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra.