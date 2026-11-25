Potrei dover fare causa a TikTok, o a una delle app che sfornano serie fatte con l’AI, per tutte le ore di sonno che ho perso nell’ultimo mese. Online non si parla d’altro, di questi telefilm cortissimi generati con l’intelligenza artificiale, e i numeri, quelli dei download come quelli degli incassi, confermano che siamo davanti a una specie di follia collettiva. Così ho deciso di guardarne un paio, giusto per capire da dove arrivasse questa nuova ossessione, e ho finito per vederne circa mille in un mese. Alcune, lo confesso, skippando le puntate più noiose.

Per chi non ci si fosse ancora imbattuto, il meccanismo è sempre lo stesso. Si scrolla su TikTok o su Instagram e a un certo punto spunta una clip di un minuto. Può essere una moglie che scopre il tradimento del marito miliardario, un figlio rifiutato che si rivela l’erede di un impero, il boss della mafia che si innamora proprio della donna che dovrebbe odiare, o due atleti rivali che, sull’onda di Heated Rivalry, passano dall’odio all’amore, ma la clip si interrompe sempre esattamente un secondo prima della rivelazione. Per sapere come va a finire bisogna scaricare l’app, dove i primi episodi sono gratis, e poi, sul più bello, arriva il lucchetto. Da lì si va avanti a monete, diamanti o abbonamenti, che nello store italiano partono da 8,99 euro a settimana e arrivano a 22,99 su app come DramaWave e VibeShort. Le storie girano quasi sempre intorno agli stessi temi, tradimenti, vendette, identità nascoste e amori proibiti, e i volti, sempre più spesso, non appartengono a nessuno, perché li genera l’AI. «Tanti colpi di scena, tanti agganci, e anche finti agganci», racconta Lai Jiang, sound designer, ex lead sound editor e music supervisor di GoodShort, una delle app del settore, «e di solito vuoi vedere sia la protagonista sia il protagonista già nel primo episodio».

Che non sia solo una mia fissazione lo dicono i numeri. Nel primo trimestre del 2026, secondo Sensor Tower, le app di serie verticali sono state scaricate più di 850 milioni di volte nel mondo, il 140% in più rispetto all’anno prima, e hanno incassato circa 670 milioni di euro solo con gli acquisti in app, con ReelShort e DramaBox intorno ai 125 milioni ciascuna. Negli Stati Uniti, secondo Omdia, nel secondo trimestre del 2026 il tempo medio passato ogni giorno su ReelShort dallo smartphone è arrivato a 38 minuti, più di Netflix, Prime Video e Disney+. E dentro questo mercato le serie fatte interamente con l’AI sono quelle che crescono più in fretta.

Ma come nasce, concretamente, una serie del genere? La risposta è meno romantica di quanto si possa pensare, perché tutto parte dai dati. «Alla fine dei conti è un business che vive di traffico e di numeri», spiega Lameng Bei, oggi partner di LAT Entertainment dopo essere stata head of studio di DramaBox e head of production di ReelShort, «quando una serie diventa un successo la analizziamo più e più volte, e non guardiamo solo il genere ma le dinamiche tra i personaggi, i conflitti, le leve emotive che spingono le persone a guardare e a pagare». E capita pure che a sfondare sia proprio il titolo che al team creativo non piaceva granché. «Quando succede bisogna avere umiltà», racconta, «e invece di liquidarlo chiedersi quale bisogno soddisfa, quale meccanismo emotivo funziona e perché il pubblico reagisce così». Molte storie, poi, prima di arrivare sui nostri telefoni hanno già avuto successo altrove, perché, spiega Lai Jiang, spesso sono adattamenti di romanzi e serie che avevano già funzionato in Cina.

Anche la scrittura segue il portafoglio. Per Bei non esiste una regola fissa tipo un colpo di scena ogni trenta secondi, esiste il paywall, cioè il punto in cui gli episodi smettono di essere gratis e per andare avanti bisogna pagare, che può cadere tra il decimo e il ventesimo episodio. Fino a lì ogni puntata deve far venire voglia di vedere la successiva, e dopo deve regalare quei momenti di soddisfazione che vengono poi tagliati e usati come pubblicità per convincere altra gente a scaricare l’app, cioè le clip che ci ritroviamo nel feed alle due di notte.

Bei smonta anche un luogo comune. «L’idea che basti scrivere un prompt e aspettare che l’AI generi da sola un’intera serie che funzioni sul mercato è sbagliata», spiega, «ancora oggi serve tantissimo giudizio creativo umano». Si parte dall’idea e dalla sceneggiatura, poi si disegnano personaggi, ambienti e stile visivo, si divide il copione in inquadrature, si generano le immagini e si controlla che personaggi, vestiti e scene restino coerenti da un episodio all’altro, prima di passare a montaggio, voci, musica e suono. «L’AI è un nuovo sistema di produzione», dice, «non un regista che prende da solo ogni decisione creativa». Quello che cambia davvero sono tempi e costi. Secondo le stime di Bei, negli Stati Uniti una serie verticale con attori veri costa tra i 135mila e i 225mila euro e richiede dalle otto alle undici settimane di lavoro, mentre una serie AI di buona qualità può costare intorno ai 18mila euro e si chiude in meno di un mese. Il risultato è una virata che, sempre secondo Bei, si è consumata nel giro di pochi mesi. A inizio 2026 alcune delle piattaforme più grandi pensavano di arrivare a 300 o 400 serie con attori all’anno, poi hanno puntato sull’AI, qualcuna ha smesso del tutto di commissionare serie con attori, e oggi una singola piattaforma può arrivare a più di 200 serie AI al mese. «Non è un aggiornamento tecnico graduale», dice, «è un cambio radicale di strategia».

A pagare il conto, secondo molti, sono prima di tutto gli attori. Anche se, dopo un mese passato a guardare pure le serie in live action, devo ammettere che il taglio non conviene solo per i costi, perché lì capita spesso di vedere gente che non sa recitare alle prese con ruoli improponibili, tipo l’adulto che si finge adolescente, e l’AI magari al protagonista mette sei dita su una mano, ma almeno l’età giusta la azzecca. Non sempre, però, ci si arriva in modo corretto. Negli Stati Uniti alcune app hanno rifatto con l’AI serie già girate, clonando volti e voci di chi le aveva interpretate senza chiedere niente a nessuno. Ashley BeLoat, infermiera e attrice, racconta di essersi ritrovata online una copia identica della sua serie, con una versione di sé più giovane e più sexy, ed è tornata a fare l’infermiera. Evan Gambardella dice di aver riconosciuto la propria faccia in una serie AI che non aveva mai girato, e per cui non ha visto un centesimo, mentre per il ruolo originale aveva preso circa 4500 euro. E siccome la maggior parte di questi attori non è iscritta al sindacato SAG-AFTRA, di tutele ne hanno pochissime.

Resta la domanda che si fanno in tanti, cioè se l’AI finirà per uccidere il cinema. Lai Jiang, che queste serie le ha viste nascere da dentro occupandosi del suono, è convinta di no. «L’AI non ucciderà il cinema, il cinema ci sarà sempre», dice, «ma di sicuro non saremo noi ad avere ancora il posto garantito». E a chi fa il suo mestiere consiglia di non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere e di avere sempre un piano B. Anche Bei è dello stesso parere, e per spiegarlo torna alla storia del cinema, quando il sonoro ha lasciato a casa i musicisti che accompagnavano i film muti e il digitale ha cambiato il lavoro dei proiezionisti, eppure oggi nessuno direbbe che hanno ucciso il cinema. «Credo però che l’AI possa portare una trasformazione ancora più profonda», ammette, «alcuni lavori spariranno, molti altri cambieranno radicalmente». E ormai non si parla più solo di app. Netflix ha dichiarato di aver usato l’AI generativa in circa 300 titoli nel 2026, soprattutto in post-produzione, e al Festival di Busan il regista coreano Kang Yoon-sung, quello di The Outlaws, ha stimato che sul suo film d’azione l’AI può tagliare circa il 40% del budget.

E allora, quello che guardiamo è il cugino povero del cinema, un cartone animato che si è montato la testa o una cosa che un nome ancora non ce l’ha? Per Lai Jiang è la terza. «Sì, secondo me è un nuovo “genere”, diverso sia dall’animazione sia dal live action», dice, «ma non credo che prenderà il posto né dell’una né dell’altro». Anche perché, secondo lei, c’è almeno una cosa in cui un attore vero resta insuperabile, ed è far ridere. «Tutte quelle sfumature, le piccole cose nella recitazione, l’improvvisazione, i tempi comici», spiega, «a un attore in carne e ossa vengono naturali». Per Bei la differenza si vede subito, perché le immagini AI sono quasi troppo perfette, con pelle, luci e paesaggi idealizzati che con la vita vera hanno poco a che fare. «Perché la prova definitiva di un film AI dovrebbe essere che il pubblico non si accorga che è fatto con l’AI?», si chiede, convinta che quella bellezza esagerata possa piacere di per sé, e che lo spettatore possa sapere benissimo di guardare qualcosa di finto e sceglierlo lo stesso, come succede con i cartoni animati, che nessuno guarda aspettandosi che sembrino girati con una telecamera. E c’è un’altra differenza, che con la tecnica non c’entra. «Il pubblico sa che dietro un attore c’è una persona vera, con una vita, una storia e un’esistenza fuori dallo schermo», spiega, e con un personaggio generato il rapporto non è lo stesso. «Il futuro più interessante per il cinema AI potrebbe cominciare quando smetterà di cercare di sembrare live action», conclude, «e svilupperà un linguaggio visivo tutto suo». Qualcuno ci sta già provando. Fruit Love Island, un reality alla Love Island con protagonisti dei frutti antropomorfi, a marzo ha fatto su TikTok 3 milioni di follower in nove giorni e più di 300 milioni di visualizzazioni, prima di finire bollato da molti come l’esempio perfetto di AI slop. E in Italia, dove i microdrama stanno arrivando solo adesso con Mediaset Infinity, l’artista digitale Roberto Beragnoli pubblica a puntate su Instagram Viaggio in Italia, una serie interamente AI ambientata in un’Italia anni Sessanta simulata da un gruppo di inventori dell’Università di Pisa e dell’Olivetti. «L’AI toglie mediazioni, ma non pensiero», dice lui.

Il rischio, adesso, è che di serie ce ne siano troppe. Bei definisce l’esplosione di oggi «in una certa misura irrazionale», perché se le piattaforme più grandi pubblicano centinaia di titoli al mese si arriva a più di mille serie nuove ogni trenta giorni, oltre mille ore di programmi. «Quando la capacità produttiva è abbondante», dice, «a scarseggiare sono l’attenzione, il racconto e la distribuzione». E infatti, racconta Lai Jiang, oggi tutti danno la caccia alla stessa cosa: sceneggiature, autori e storie che funzionino, cioè proprio quello che l’AI doveva rendere superfluo. E il tempo di chi le guarda, ricorda Bei, non si moltiplica. Lo posso confermare io, che per stare dietro a mille serie l’ho rubato al sonno, per cui, ve lo dico, la causa a TikTok resta un’opzione.