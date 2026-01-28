‘Heated Rivalry’: come un romance gay-sportivo è diventato il fenomeno Tv dell’anno

Un disco vola nell’aria. Le lame attendono immobili sul ghiaccio. E gli sguardi di due amanti che hanno tenuto segreta la loro relazione pluriennale alla famiglia, agli amici e alle migliaia di tifosi che li circondano si incrociano nel bel mezzo di una partita della National Hockey League.

Questo è il mondo di Heated Rivalry, un romance queer ambientato nel mondo dell’hockey che è passato dall’essere una chicca nota solo a pochi appassionati a uno dei titoli più popolari su HBO Max (la piattaforma di streaming appena arrivata anche in Italia, dove la serie sarà disponibile dal 13 febbraio, ndt). Per certi versi, è stato un percorso inaspettato. Creato dal servizio di streaming canadese Crave e interpretato dai relativamente esordienti Hudson Williams nel ruolo di Shane Hollander e Connor Storrie in quello di Ilya Rozanov, l’adattamento di questo successo di BookTok segue due giocatori di hockey professionisti mentre vivono una relazione segreta nel bel mezzo di una rivalità atletica molto pubblicizzata. Il suo punto di forza sembra stare nelle numerose scene piccanti che si verificano in ogni episodio e, dalla prima messa in onda il 28 novembre, Heated Rivalry è diventato un fenomeno virale. È rimasto nella Top 10 delle serie di HBO Max, ha raccolto milioni di interazioni e menzioni sui social e ha generato una domanda così alta per il libro che le copie fisiche su Amazon sono esaurite. Heated Rivalry è un successo. Ma nemmeno i responsabili della sua realizzazione sono del tutto sicuri del perché.

Il creatore della serie, Jacob Tierney, è famoso soprattutto per aver co-sceneggiato e diretto la sitcom cult Letterkenny (e per aver prodotto il suo popolare spin-off Shoresy). Una storia d’amore potrebbe non sembrare il suo ambiente ideale, ma Tierney racconta a Rolling Stone di essersi appassionato a Heated Rivalry dopo aver ascoltato casualmente l’audiolibro. Pensava che sarebbe stata una lettura veloce per aiutarlo a risolvere la sua scarsa capacità di concentrazione causata dalla pandemia e, essendo gay, è sempre pronto a immergersi in una storia queer. Ora la definisce la sua “droga d’ingresso” nel mondo del romanticismo.

«La mia prima reazione è stata: “Oddio, questi libri sono così spinti!”. Portavo a spasso il mio cane e [pensavo]: “Se la gente sapesse cosa sta succedendo nelle mie orecchie in questo momento”», scherza Tierney. «Ma ciò che mi ha colpito, ripensandoci, è che [Heated Rivalry] svolge un compito diverso da quello che questi libri fanno di solito. Non si tratta di qualcuno che fa coming out, ma di due persone che capiscono di poter essere innamorate. E questo “zig” dove gli altri libri fanno “zag” mi è rimasto davvero impresso».

Heated Rivalry | Official Trailer | HBO Max

Guarda questo video su YouTube

A differenza delle tipiche serie da guardare tutte d’un fiato, Heated Rivalry si svolge in un arco di tempo di quasi nove anni, spesso saltando mesi o anni nel corso di ogni episodio. Ma la storia centrale rimane fissa sul rapporto tra le star dell’hockey Hollander e Rozanov. Poiché i due sono noti a tutti come nemici giurati, non possono frequentarsi né fingere pubblicamente di essere amici. La maggior parte dell’azione del libro si svolge invece durante incontri segreti che i due ragazzi hanno tra una partita e l’altra, eventi sponsorizzati e cerimonie di premiazione. Sul ghiaccio sono nemici, ma dietro le quinte Hollander e Rozanov non riescono a stare lontani l’uno dall’altro.

Tierney dice di aver sempre provato un senso di appartenenza nei confronti del libro, una sensazione che, secondo lui, molti lettori condividono quando arrivano all’ultima pagina. Dopo averlo letto ed esplorato altre opere dello stesso genere, continuava a considerarlo “il suo” libro. Quindi, quando ha letto un articolo del Washington Post su quanto stessero diventando popolari i romance – un pubblico composto principalmente da lettrici che Hollywood non prendeva sul serio – ha capito di non essere solo. E quando l’articolo ha menzionato Heated Rivalry, ha immediatamente chiamato uno dei suoi soci di produzione. «Gli ho detto: “Penso che dovremmo opzionare un sacco di romanzi erotici gay sull’hockey”», racconta Tierney. «“Perché se lo fa qualcun altro, penso che mi arrabbierò molto”». Il suo passo successivo: scrivere un messaggio privato su Instagram all’autrice Rachel Reid e supplicarla di opzionare il suo libro.

«È cominciata così», racconta Reid a Rolling Stone. «Il giorno dopo abbiamo fatto una call su Zoom per parlare delle sue idee, ed è stato allora che ho capito davvero quanto amasse questi libri, quanto li capisse e quanto fossero importanti per lui i personaggi e quanto fosse importante per lui raccontare la storia nel modo giusto. Dopo quell’incontro ho davvero avuto fiducia che la storia sarebbe stata raccontata nel modo giusto».

Sia Tierney che Reid affermano che, una volta ottenuto il via libera nel 2024, la serie è stata realizzata in tempi rapidi. Ma la strada per arrivare a quel punto è stata incredibilmente lunga e tortuosa, soprattutto perché Tierney si è rifiutato di fare concessioni ai dirigenti televisivi riguardo alla riduzione delle scene di sesso. Anche se nella serie non ci sono scene di nudo integrale, il materiale è quello che Tierney definisce «sfacciatamente sessuale», utilizzando angolazioni della macchina da presa accurate, arti disposti strategicamente e luci suggestive per nascondere i genitali, pur dipingendo un quadro piuttosto chiaro di ciò che sta accadendo.

«Sono un uomo gay e questa è una serie gay. [Il sesso] e la storia non sono separati», dice Tierney. «Si tratta di due persone che imparano chi sono e qual è la loro relazione attraverso il sesso. Gli unici momenti in cui sono onesti l’uno con l’altro sono quelli in cui fanno sesso. Altrimenti, sono solo chiacchiere. Sono solo finzioni. Sono due persone che non capiscono cosa provano e che ci vuole molto tempo perché le loro emozioni raggiungano ciò che stanno facendo i loro corpi».

Sebbene la serie possa sembrare esplosa per caso, la popolarità di Heated Rivalry non è emersa dal nulla. Dall’inizio della pandemia di Covid-19, le storie d’amore ambientate nel mondo dell’hockey sono state una delle nicchie in più rapida crescita nella comunità dei libri online, al punto da creare alcuni casi da incubo per i PR delle vere squadre della NHL. Heated Rivalry è uno degli otto libri di romance ambientati nel mondo dell’hockey che Reid ha pubblicato dal 2018. Ma lei stessa ha dichiarato a Rolling Stone che il genere ha avuto un boom che non si sarebbe mai aspettata quando ha iniziato. Sa che la gente ama le storie d’amore a sfondo hockey, ma non riesce a capire esattamente perché.

«Uno dei motivi principali che ho sentito dai lettori al di fuori del Canada è che l’hockey è uno sport di cui non sanno molto. È quasi come la fantascienza: è uno sport che non sembra reale», dice Reid. «È uno sport violento, molto emotivo e appassionato. E questo lo rende intrigante per le persone e un ottimo scenario per una storia d’amore».

Non è chiaro quanto del successo della serie sia dovuto ai fanatici dei libri e quanto a coloro che lo hanno scoperto spontaneamente su HBO. Ma Storrie, uno dei due protagonisti, afferma che i messaggi e i commenti online dei fan vecchi e nuovi sembrano indicare che la popolarità deriva dalla palpabile chimica tra lui e Williams. Dice che la serie non sarebbe stata possibile senza l’alchimia con Williams, soprattutto considerando la location principale delle riprese: il letto di uno dei due personaggi.

«Dobbiamo stare letteralmente uno sopra l’altro per così tanto tempo, prendere la cosa sul serio, fidarci l’uno dell’altro e ricordare la coreografia», racconta Storrie a Rolling Stone. «È molto più facile quando ti piace e rispetti davvero la persona con cui lavori e ti senti compreso da lei».

Nell’era della Peak TV, HBO ha puntato sul rischio solo nei suoi titoli più “alti” o prestigiosi, come Euphoria, The Wire, Game of Thrones o I Soprano. Ma Heated Rivalry, con il suo budget apparentemente ridotto e il cast pressoché sconosciuto, sembra un caso relativamente anomalo, qualcosa che è più probabile trovare accanto a Nido di vipere nel catalogo di Netflix che sul gigante via cavo che ci ha appena regalato serie cupe e premiate come Task e The Pitt.

Dal punto di vista dello showrunner, Tierney non sente alcuna pressione nel cercare di analizzare esattamente cosa abbia determinato il successo di Heated Rivalry. Né sente il bisogno di giustificare le situazioni bollenti e sensuali in cui si trovano i suoi due personaggi principali. È semplicemente grato di aver potuto realizzare una serie fedele al libro che lo ha aiutato a uscire da un periodo di crisi nella lettura, ed è entusiasta di scoprire chi altro si unirà alla sua lega.

«Il pubblico affezionato che ama questi libri non li ama nonostante il sesso. Li ama proprio per il sesso», dice Tierney. «È perché [il sesso] riflette la vera intimità di questi personaggi. E poi non ci sono più serie tv eccitanti. Perché non può esserci un prodotto divertente e sexy? Perché no?».

Da Rolling Stone US