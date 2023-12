‘Bad Surgeon’, tutti i crimini del chirurgo seduttore

È difficile tenere traccia di tutte le violazioni etiche descritte in Bad Surgeon: il caso Paolo Macchiarini, la nuova docuserie di Netflix in tre parti il cui titolo fa pensare a un film tv degli anni ’90. Alcuni dei peccati raccontati sono letteralmente mortali: Paolo Macchiarini, un apparente sociopatico, un sicuro truffatore e, peggio ancora, un chirurgo, ha lasciato una scia di cadaveri mentre mentre faceva sulle cellule staminali; ha inserito trachee di plastica nelle gole di molte persone prima ancora di testarle sugli animali. Altri sono più venali, ma estremamente fastidiosi per i giornalisti. Benita Alexander, ex produttrice di NBC News, ha iniziato ad andare a letto con Macchiarini mentre stava ancora realizzando un documentario di denuncia sul presunto lavoro rivoluzionario del medico. E, curiosamente, Macchiarini sarà il soggetto della seconda stagione di Dr. Death, che debutterà il 21 dicembre su Peacock.

L’indignazione è tanta, così come le domande senza risposta. Come ha fatto questo suadente macellaio, un bugiardo compulsivo che ha vissuto più vite, a occupare un posto così rilevante nel campo della medicina? Come diavolo ha fatto a superare la scuola di medicina? Bad Surgeon offre alcuni indizi, che si riducono perlopiù a questioni di abilitazione. I funzionari del Karolinska Institutet in Svezia, dove Macchiarini era professore ospite e direttore, hanno contribuito a coprire le sue azioni quando sono diventate pubbliche. Come la maggior parte dei truffatori, aveva una spavalderia che convinceva tutti di sapere esattamente cosa stava facendo. Nel frattempo, quello che faceva era utilizzare trapianti sintetici che, a quanto pare, sapeva benissimo non funzionare e i cui destinatari, il più delle volte, morivano in modo orribile (sette degli otto pazienti su cui eseguì questa procedura morirono).

La serie sceglie di dare spazio anche alla duplice vita personale di Macchiarini, soprattutto alla sua travolgente storia d’amore con Benita Alexander, che in qualche modo credeva che il suo amato fosse un “super chirurgo” i cui clienti includevano i Clinton, Barack Obama e Papa Francesco. Alexander ci ricorda più di una volta che sono una giornalista, ma non si è comportata come tale fino a quando non si è resa conto che il suo atteso matrimonio in Italia, con tanto di esibizione di Elton John e officiato dal Papa in persona, non si sarebbe mai svolto. La Alexander è stata presa in giro da un truffatore dalla parlantina disinvolta e dalle spese gratuite, ed è praticamente impossibile provare simpatia per lei. Ehi, ragazzi: non andate a letto con le vostre fonti, anche se assomigliano a George Clooney. Non è così difficile.

Inizialmente, ci si potrebbe arrabbiare con i creatori della serie, compreso il regista Ben Steele. Perché stiamo dedicando così tanto tempo alla vita sentimentale di questo tipo quando ci sono questioni di vita o di morte da sondare? Bad Surgeon diventa persino un po’ stupida, quando seguiamo Alexander a Barcellona insieme ad alcune amiche, per poi scoprire che Macchiarini – gasp! – ha un’altra donna al fianco. Ma proprio quando la serie inizia a correre il rischio di banalizzare la sua sottotrama più drammatica, inizia anche a metterla a fuoco. Il velenoso mutamento di forma di quest’uomo era parte integrante della sua letale truffa medica, fino alla scelta di sedurre una giornalista che lo aiutasse a coprirsi le spalle. Ed è esattamente quello che Alexander ha fatto, soprattutto quando il New York Times ha pubblicato la prima grande storia sulla frode di Macchiarini e la sua amante ha cercato di limitare i danni. Poi lui le ha spezzato il cuore e lei è entrata in quella che definisce “modalità investigativa completa”.

Gli eroi della storia sono gli informatori, in particolare i colleghi di Macchiarini che hanno scavato nel suo passato, portato alla luce l’orribile verità e sono stati ricompensati con calunnie e molestie da parte dei vertici del Karolinska. C’è anche un documentarista svedese ammirevolmente cupo, Bosse Lindquist. Nessuna di queste persone è ricca, carismatica o potente. Ma tengono alla verità e sono disposti a fare tutto il lavoro necessario per portarla alla luce.

Ma Bad Surgeon mette anche in evidenza che i media hanno contribuito a spingere la narrazione di Macchiarini come salvatore. Guardate il bel dottore che salva vite con i suoi metodi all’avanguardia! Ma non le stava salvando. Le stava prendendo. Forse l’insegnamento più importante da trarre è che quando qualcosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è.

Da Rolling Stone US