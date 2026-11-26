«Il vecchio mondo lotta per sempre per tornare. Gli umani vogliono quello che gli è stato tolto, ma ora tocca a noi». A parlare è Olwen (Michelle Yeoh), replicante in impermeabile con otto giorni da vivere, e lo dice a Cora (Hunter Schafer), un’umana che si spaccia per una di loro. Basta questa scena per capire da che parte si è spostato il mondo di Blade Runner 2099 (su Prime Video), e anche che a noi spettatori, umani fino a prova contraria, conviene abituarci a stare dalla parte “sbagliata”.

Siamo nella Los Angeles del 2099, cinquant’anni dopo il film di Denis Villeneuve. La rivolta che covava sotto la pioggia del 1982 alla fine c’è stata, e l’hanno vinta loro. I replicanti comandano, gli umani sono cittadini di seconda classe e il distintivo di Blade Runner è rimasto, solo che la preda adesso siamo noi. Per dirla con Silka Luisa, la showrunner della miniserie, che arriva da Shining Girls: «Le nostre peggiori paure, immaginate». Ma non è l’ennesimo sermone sull’intelligenza artificiale: per lei la storia parla di un futuro che «non sarà quello che ci era stato promesso». Da ragazza, davanti al film di Ridley Scott (qui produttore esecutivo), faceva il tifo per i replicanti. Yeoh non era da meno: l’ha visto a vent’anni e si è chiesta se Roy Batty fosse davvero solo il cattivo. Ed eccoci qua.

Deckard non ha mai saputo bene cosa fosse e K lo sapeva fin troppo bene. Cora invece sa benissimo di essere umana, ed è proprio quello che deve nascondere. Ha passato la vita a scappare cambiando un nome dopo l’altro, e per assicurare un futuro al fratello si prende l’identità più pericolosa di tutte, quella di una Blade Runner replicante. Le affibbiano come partner Olwen (who else), e insieme si mettono sulle tracce di Marek (Johnny Harris), ex collega di Olwen e forse qualcosa di più, sparito insieme a un gruppo di replicanti ribelli. Dietro c’è un segreto capace di far crollare il fragile ordine nuovo della città.

Blade Runner 2099 - Final Trailer | Prime Video

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«Sunshine noir», lo definisce Luisa, la storia di una città che rinasce, «calda, appiccicosa e caotica». Di giorno viene da pensare, più che ai film precedenti, al Tom Ripley di Delitto in pieno sole di René Clément, dove il buio stava tutto dentro le persone. I replicanti provano a strappare il pianeta al collasso ecologico con quello che hanno imparato quando lavoravano per noi, ma la luce non consola nessuno, semmai fa vedere meglio lo sporco. Al tramonto tornano i neon, i vicoli e certe ombre in cui ci si perde, e Los Angeles si ricorda da dove viene.

La costumista Helen Huang ha cucito addosso a Olwen un trench doppio: sotto, un impermeabile di cotone dall’aria organica; sopra, un secondo cappotto più corto e sintetico agganciato con la zip. Umano e artificiale nello stesso capo, perché la domanda, dice Huang, è «quanto è umana?». Cora indossa invece una giacca dalle spalle enormi e arrotondate, pensata come un meccanismo di difesa, con un cappuccio che, aperto, diventa un bavero gigante. Accanto a Olwen sembra un’altra specie. Se alle persone tocca fingersi macchine, i replicanti si divertono a fare il contrario: c’è un locale inquietante dove si noleggiano tute di pelle umana, grinze e pance da gravidanza comprese. L’umanità è diventata un travestimento da sabato sera. Chi ha consumato il vinile di Vangelis, poi, sentirà spuntare tra i synth e il jazz di Leopold Ross un sassofono che sembra arrivato dritto dal 1982.

Ma il dramma umanissimo (che si parli di replicanti o no, umanissimo resta) si regge sulle due attrici. Hunter Schafer, dopo Euphoria e quell’horror strambo che è Cuckoo, ha qui il ruolo più grande della sua carriera e lo gioca in sottrazione: Cora ha sempre addosso la paura di essere scoperta, nel modo in cui tiene le spalle e in cui guarda gli altri, anche quando fa a botte. E ha i colori di Roy Batty, il biondo e quel pallore da replicante: il travestimento perfetto per un’umana. Yeoh, premio Oscar per Everything Everywhere All at Once, dà a Olwen una stanchezza da fine turno che non scivola mai nell’autocommiserazione, una severità che lascia intuire lampi di tenerezza.

Dopo che Cora viene interrogata, legata a una piattaforma e girata a testa in giù, lavata con un idrante e ricoperta della sostanza con cui si curano i replicanti, arriva Olwen e gliela toglie dalla faccia e dal corpo, con delicatezza. «Fa più paura quando qualcuno ti fa una cosa così», ha detto Yeoh, «perché sai che potrebbe ucciderti se ti scopre». Si studiano e si mentono, ma hanno più cose in comune di quanto pensino, a cominciare da un ricordo che entrambe inseguono, e la serie passa otto episodi a farglielo scoprire.

Bisogna riconoscerlo, però, otto ore sono tante. Certe scene sembrano allungate per contratto, e l’indagine principale è la parte meno viva del racconto, mentre ai margini succedono le cose più interessanti. Prendete Yahya, il replicante di Matthew Needham (il Larys Strong di House of the Dragon): un eterno numero due che vive all’ombra di Olwen e non perde occasione per ricordarle che il suo tempo è finito. Needham lo definisce «piuttosto crudele», e ogni volta che prova a fare la voce grossa viene rimesso al suo posto. Quando invece la serie si siede il rispetto per la solennità del 1982 si confonde con una certa lentezza.

Eppure, oltre alla meraviglia visiva, un’idea c’è, e per un prodotto nato da un marchio non è poco. «Più umano dell’umano» era lo slogan della Tyrell Corporation, e qui diventa il contrappasso degli umani. Una volta liberi, i replicanti rimettono in piedi gerarchie, polizia e cacce all’uomo, cioè le stesse storture di chi li aveva fabbricati. E hanno messo fuorilegge i ricordi umani: catturarli e conservarli è vietato, e quello che l’umanità ricorda gira di contrabbando, come una droga. Nel 1982 i ricordi si impiantavano nei replicanti per tenerli buoni (Rachael!); nel 2099 sono gli umani a doverli nascondere. «Non credo che si nasca con l’umanità», ha detto Yeoh, «la si acquisisce lungo la strada». E i replicanti, a quanto pare, si sono presi anche il peggio: penso al terrificante cappuccio con il tubo per l’intubazione incorporato che infilano in testa agli umani arrestati. Le unghie di Olwen che diventano blu, segno che la fine si avvicina, sono la cosa più struggente della serie. «Non avere paura di morire, è solo scambiare un’oscurità con un’altra», dice a un certo punto Olwen, e Yeoh ci mette la stessa dignitosa rassegnazione di Roy Batty quando, sotto la pioggia, annunciava: «È tempo di morire».

Ah, c’è un finale che chiude per davvero, e nel 2026, con una proprietà intellettuale di mezzo, è quasi fantascienza. A Los Angeles intanto non piove più come una volta. «Sono stata tra le stelle», dice Olwen, «so quanto sono piccola. Anche il sole muore». E le lacrime, con questo sole, evaporano prima di riuscire a perdersi da qualche parte.