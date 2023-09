Riparte X Factor: da Morgan che devolve metà cachet al ritorno dei «diamanti grezzi»

La conferenza stampa di X Factor, quest’anno, inizia con due grandi temi. L’assenza di Francesca Michielin, che ha annunciato di essersi presa del tempo per riposarsi in seguito a un problema di salute (e che quindi sarà presente ai live ma oggi ha passato), e Morgan.

Morgan già al centro di molte discussioni ben prima che il programma cominci. Lo sanno bene a Sky, e decidono subito di smarcare la questione: ci riferiamo chiaramente alla vicenda del suo concerto di qualche settimana fa.

«Morgan ha deciso di donare metà del suo cachet, un gesto che ha reso concrete le sue scuse. Un gesto importante. Il denaro andrà a una associazione che rappresenta valori di inclusion che per Sky sono molto importanti», dice Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia. Viene fuori che l’ente è Casa Arcobaleno, luogo che accoglie i giovani respinti dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, l’identità di genere o per il percorso di transizione avviato.

Poi parla Morgan: «È stato un momento difficile, quel concerto. Si è creata una dinamica complessa, che però ha generato da una parte quello che è stato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti, io credo nelle parole ed è per questo che ho voluto fare un gesto concreto. Le parole possono essere armi pesanti. Me ne rendo conto, ho voluto dare concretezza alle mie scuse». Archiviato il caso Morgan, i giudici sono pronti a parlare dello show, che vede alla giuria, oltre al cantautore, Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini.

«Quest’anno c’è un vero ritorno alla apertura di XF dopo la pandemia, sono tornate le file ai casting, siamo tornati alla creazione del talento», dice Paola Costa Capo Progetto di X Factor 2023.

È il 2023, ma mai come quest’anno sentiamo ripetuta l’espressione «diamante grezzo», cavallo di battaglia di Simona Ventura nelle prime edizioni dello show. I giudici passeranno giornate in ritiro con i ragazzi scelti, anzi, con i diamanti grezzi. Per farli diventare diamanti lavorati? Sì.

«Trovare un talento è faticoso, insegnarli a durare nel tempo lo è ancora di più, viviamo nell’algoritmo folle», dice Ambra, pronta a tornare a cantare su quel palco. «Se sono in difficoltà canterò Giura». Per Fedez si è sentito molto il cambio di linea rispetto alle scorse edizioni: «Ci sono molti progetti che vanno approfonditi, c’è stato un approccio diverso». Dargen: «Il ruolo che ricopriamo è sia quello di essere i produttori dei ragazzi. Fargli capire se è questo che vogliono fare nella vita». Morgan precisa invece che: «La musica vive in un luogo diverso da quello che è la televisione, ma a volte può coincidere. Da XF sono usciti Måneskin, Mengoni, Bravi, Noemi. Dipende da come si fanno le cose. Noi siamo qui per dire ai partecipanti: impegnati perché tu vali».

La nuova edizione è alle porte e i giudici non sembrano non voler addentrarsi in gossip estivi o scaramucce. Tipo l’episodio in cui Morgan dice «Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez o Marracash». «Avevo il fuoco di Sant’Antonio», risponde il rapper, «avevo altro a cui pensare». Il tempo di fare il pieno di diamanti grezzi e si parte.