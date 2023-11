Ridley Scott e le critiche a Napoleon: «Ma voi c’eravate?»

Il nuovo kolossal del regista de Il Gladiatore e Alien, Napoleon, arriva nelle sale italiane il 23 novembre, e potrebbe far discutere. Di sicuro lo ha fatto proprio in Francia, dove la materia nazionale non è mai trattata con leggerezza.

In particolare, il film con protagonista Joaquin Phoenix avrebbe riscaldato le antiche scaramucce tra questo e quel lato della Manica. Le Figaro è arrivato a proporre un nuovo titolo, Barbie e Ken sotto l’Impero, su Le Point si dice che Napoleon è «molto anti-francese, decisamente pro-brittanici», mentre GQ Francia lo giudica «pasticcione, innaturale e, senza accorgersene, goffo» (il riferimento: veder soldati francesi del 1793 gridare Vive la France in accento americano, e noi, ripescando House of Gucci, capiamo benissimo).

Non si è fatta attendere la replica di Scott, lapidaria: «I francesi sono I migliori critici di se stessi. Ho fatto una proiezione a Parigi, e il pubblico l’ha adorato».

Sotto tiro anche alcune «inesattezze storiche» denunciate da un gruppo di storici. A loro, il regista ha riservato un «Ma voi c’eravate? Non credo. Quindi come fate a saperlo?»