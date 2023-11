Timothée Chalamet imita Troye Sivan e mostra il suo lato b al SNL

Ieri sera Timothée Chalamet è stato l’host di SNL in una puntata che vedeva come ospiti musicali le Boygenius.

Chalamet, oramai un habitué del programma americano, ha come di consueto dato spettacolo. In primis ha approfittato della recente conclusione dello sciopero degli attori per una gag sull’autopromozione (sarà infatti protagonista di Wonka, in uscita il 15 dicembre, e del secondo episodio di Dune, qui bisognerà attendere metà marzo), poi ha rappato scherzando sulla sua baby-face e riportato in auge uno dei suoi personaggi ricorrenti in SNL, il super-tatuato Soundcloud rapper.

Infine il nostro ha indossato i panni della popstar Troye Sivan (sketch in cui, nella seconda parte, hanno partecipato anche le Boygenius) e ironizzato sull’ipersessualità dell’artista australiano. Chalamet è entrato così tanto nel ruolo da sfilare parte dei pantaloni e mostrare al pubblico americano il suo lato b.

Lo sketch:

Timothée Chalamet as Troye Sivan on SNL. pic.twitter.com/hF0Y7k1ADk — Film Updates (@FilmUpdates) November 12, 2023