Si faccia una domanda e si dia una risposta: ‘The Roast Of Life’ torna con Davide Calgaro

Attore comico, comico ma anche attore, Davide Calgaro non ha ancora deciso se essere definito l’uno o l’altro, ma di sicuro la sua autoconsapevolezza è cresciuta e, nonostante resti il più giovane stand up comedian in circolazione, ha continuato ad accrescere la maturità di trattare certi temi particolarmente “pesanti”, con il grande dono della satira spontanea, quella che basta guardarlo. Così, mentre ha continuato a calcare il palco di Zelig, gli è stato affidato un ruolo non semplice, e dopo aver esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy, oggi è alla guida dello spin-off dello storico format di Paramount, The Roast Of Life In Italy.

Davide, che il titolo del suo programma deve ancora impararlo bene, tutti i mercoledì fino ai primi dell’anno nuovo, indagherà su grandi temi sociali mettendo a confronto due punti di vista opposti con l’aiuto di esperti, filtrando tutto attraverso i suoi occhi, il suo linguaggio, la sua presenza scenica, forte, fortissima. Abbiamo deciso di accompagnarlo in questo viaggio provando a sottoporre ai lettori di Rolling le stesse domande che si è fatto lui. Anzi: abbiamo chiesto a lui stesso di porle a voi, fate un giro sulle nostre Instagram stories.

Nella prossima puntata, in onda mercoledì 30 novembre alle 22 su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW), il tema saranno tutte le controversie sull’uso di droghe, dunque pro e contro della legalizzazione. Con la partecipazione di Barbascura X.