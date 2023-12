Sanremo 2024: Amadeus accontenta tutti, tranne i Jalisse

Guerre e disgrazie ma il primo TG del paese apre con i cantanti di Sanremo: siamo un paese stupendo. Oggi è ufficialmente iniziato il festival e no, non credete a chi vi dice che comincia a febbraio. Sanremo dura almeno 4 mesi ed è iniziato oggi, domenica 3 dicembre 2023.

Amadeus ha sparato i nomi in diretta su Rai 1, come al solito, metà all’inizio e metà alla fine, per mantenere alto l’hype. Un cast, che, come da tradizione di Ama (riabituatevi anche alla pratica horror dei giornalisti che lo chiamano col diminutivo) vuole accontentare tutti. Ogni segmento demografico è dentro, dalle scuole primarie alle RSA. Buttando dentro anche nomi non così mainstream da partecipare nei big, ma così è deciso. Si guardano le classiche. FIMI, ma pure streaming, TikTok ecc…

Partiamo da quelli che piacciono alla Gen Z: Angelina Mango, figlia di e star della scorsa edizione di Amici, La Sad, trio pop punk che siamo sicuri farà le interviste migliori e che non avrebbe manco immaginato, anche solo due mesi fa, di poter salire su quel palco. Poi Geolier, che ha già il disco più ascoltato su Spotify nel 2023 e va al Festival per prendersi anche l’offline, Big Mama (già ospite di Elodie lo scorso anno), Alfa (giovane lui e giovanissimo il suo pubblico, storia che parte dai social). Poi cresciamo e andiamo in zona millennial con un po’ di prime volte: Gazzelle, Rose Villain, i The Kolors (che quest’anno se la sono proprio conquistata), il reggaetonero Fred De Palma, Alessandra Amoroso (che sembrava non dovesse mai fare Sanremo e invece tac). Prima volta pure per Ghali, che ha appena pubblicato il disco del ritorno alle origini Pizza Kebab Vol.1.

Poi i ritorni, aspettati e non: Irama, che si merita un bel live dato che l’ultima volta aveva avuto contatto con un positivo al Covid e mandavano sempre in onda solo le prove. Mahmood, che si rimette in gioco dopo averne vinti due, Emma, dopo che quest’anno è diventata bad girl e ha collaborato con Tony Effe e Lazza, Sangiovanni (vogliamo la versione k pop anche quest’anno), i Negramaro che quando sono andati sul quel palco poi gli è andata bene dopo.

Poi non mancano i nomi di quelli che sicuramente piaceranno alle mamme: Mannoia, Nek e Renga, Il Volo, Mr. Rain, Diodato. I bravi ragazzi di Rai 1. Chi manca? Loredana Bertè, queen anche prima di sentire il brano. E poi i Ricchi & Poveri che ci auguriamo abbiano un pezzo almeno bello la metà di quello che avevano i Cugini di campagna lo scorso anno.

Trenta nomi comunque sono tanti, troppi. Si poteva fare qualche taglio? Probabilmente sì, alcuni sono un vero azzardo nei big, ma Amadeus vuole fare balotta. Prendere ogni spettatore vivente. È il suo ultimo anno, tutti dentro. E poi che cambia andare a letto alle 2 o alle 2.30?

Vi basti pensare, ogni tanto, all’evoluzione che ha fatto il Festival. Manco troppi anni fa sul podio avevamo Pupo, Filiberto e Luca Canonici con Italia amore mio. E secondo Pupo, il trio non avrebbe vinto solamente a causa di giochi di potere.

In confronto, ogni cast di Amadeus sembra venire dal futuro. Un futuro fatto di campi verdi, aria pulita e persone oneste che ci governano.

Visto tutti insieme comunque, almeno a prima occhiata, sembra un cast meno forte di quello scorso anno, e ancora dobbiamo capire perché. Forse anche a causa dei co-conduttori e delle co-conduttrici che non è che aumentino proprio l’hype. Abbiamo avuto Ferragni, Fagnani. Quest’anno doveva esserci almeno Ilary Blasi. «6 unico, Ama». Poi resta il mistero Maninni, anche lui direttamente nei Big senza essere troppo noto (leggiamo online: l’avete visto nell’edizione numero 16 di Amici, eliminato a un passo per non aver superato l’esame di sbarramento. Colpa nostra).

Farà il 2000% di share? Molto probabile, sì. Anche se in tutto questo nessuno ha pensato ai Jalisse. Sedotti e abbandonati anche a sto giro. A sto punto chiamiamoli a co-condurre.

La lista completa:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga & Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi & Poveri