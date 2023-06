‘Queen Of The Universe’ arriva su Paramount+. Mel B: «Sono un giudice che non le manda a dire»

Ha fatto il suo debutto il 3 giugno su Paramount+ la seconda stagione del talent canoro dedicato al mondo drag. Si chiama Queen Of The Universe e il cast è composto da concorrenti provenienti da nove paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Brasile, Paesi Bassi, Filippine, Israele, Regno Unito, Australia e Italia. Ebbene sì, a rappresentarci c’è Aura Eterna, drag che ha superato le selezioni per concorrere nello show che andrà in onda in tutto il mondo. In palio un montepremi di 250.000 euro ma, una volta in gara, anche la possibilità di essere giudicati da Mel B. La Spice Girl infatti è una delle giudici sedute al bancone del programma.

«Non sono qui per farmi degli amici», ci dice appena le chiediamo che giudice sia. «Voglio fare dei bei commenti centrati». D’altronde, chi meglio di una popstar del suo calibro? «È il posto perfetto per me, stare lì a giudicare». Nota per il suo carattere spicy, tanto per restare in tema, non si sbottona neanche un po’ su quello che vedremo nelle prossime settimane. Neanche quando le chiediamo di dirci che impressione le ha fatto la drag italiana: «Ti dico solo che è stata brava. Non voglio essere troppo specifica, è ancora presto, voglio che le persone possano affezionarsi a tutte le drag». E sullo show ha aggiunto: «È il classico programma che avrei visto a casa, è stato super naturale accettare» dice Mel, che non è nuova ai ruoli di giudici in talent in giro per il mondo. Ultimamente è stata anche una delle concorrenti di The Masked Singer versione Francia. «È uno show tosto, ogni settimana c’è un tema, e le drag devono essere impeccabili sotto ogni punto di vista. Colori, capelli, make up, vocale. Tutto è pensato nei dettagli e alla fine chiediamo loro il perché di alcune scelte. Di natura sono molto critica, per esempio a una concorrente ho chiesto perché avesse cantato un pezzo data la sua incapacità di cantarlo bene come l’interprete originale. Sai, a volte le persone sono nervose sul palco, quando sei agitato ti trema la voce, le gambe. Hanno tante sfide ogni settimana e in tutte devono essere brave e sembrare pazzesche. Non è semplice».

Di salire sul palco lei ne sa qualcosa, e nel 2019 è tornata in tour con le Spice per una serie di concerti sold out negli stadi inglesi. Sono passati quattro anni da allora… e i fan vogliono sapere cosa sarà della girlband più famosa del pianeta. «Ci sarà un annuncio a breve…», ci dice. «E saremo in cinque». Come al solito ti lascia con l’acquolina in bocca, che sia un nuovo tour? Non resta che aspettare e vedere.

Intanto, pare che i fan delle Spice Girls vedranno le concorrenti di Queen Of The Universe alle prese con dei brani del gruppo. «Potrebbe succedere… chissà», dice. Come cantava in Viva Forever: I’ll be waiting.