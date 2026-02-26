La fiera della retorica: top e flop della seconda serata di Sanremo 2026

flop: L’apertura che non “apre” View this post on Instagram A post shared by Sanremo Rai (@sanremorai) Piazzare le Nuove Proposte in apertura, dopo che la Pausini le ha incitate con l’ennesima gaffe (“Chiudete gli occhi e… à go go”, ok Laura), non è proprio la mossa del giaguaro per Carlocò (che sui social è il corrispettivo di Ama per Amadeus). C’è persino una canzone che si chiama Nei miei DM. Dai. Apprezziamo la chitarra a forma di cuore di Mazzariello e la professionalità un filo democristiana di Gazzoli. Ma che barba, che noia.

top: Più Pilar per tutti

Scende elegantissima in raso viola: «Sanremo è Sanremo, questa è la frase che va detta». E, pronti via, piazza subito uno dei suoi personaggi, la giovane aristocratica Uvetta Budini di Raso: «Ma voi questa cosa la fate tutti gli anni? E questo è tipo… il vostro lavoro? E percepite del danaro? Quando ho lavorato è stato pazzesco. Sono fortunate le persone che lavorano, almeno sanno cosa fare tutto il giorno». Le cade davvero un orecchino e lo raccoglie restando meravigliosamente in character. Poi torna nei panni di Michela, la ragazza di Guidonia: «So' proprio grata, grata grata di questa bella occasione televisiva. Di solito me chiamavano… ad applaudire, perché c'ho un applauso bello, tondo». Nella tour de contrôle di Conti però ha veramente troppo poco spazio, e invece potrebbe andare avanti per ore senza annoiare.

flop: La fiera della retorica Sui social due settimane di polemiche sul parlare di Lollobrigida più come mamma che come atleta.

Carlo Conti: “PER NOI SEI UNA MAMMA D’ORO!”

Carlo Conti: "PER NOI SEI UNA MAMMA D'ORO!"

Rendere giustizia agli sportivi sul palco dell'Ariston è una mission che pare impossible. Davanti a Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, Conti non trova di meglio che sfoderare la solita narrazione formato famiglia: «Francesca per noi sei una mamma d'oro». Sì Carlo, ma "che fastidio!" (cit.): Vittozzi è entrata nella storia del biathlon, sta lì perché è una super campionessa di pattinaggio di velocità, e la prima domanda è sulla passione nata da bambina. Meno retorica, più sport. Sarebbe già oro. Poi Achille Lauro, habitué di Sanremo e uomo per tutte le stagioni: da épater les vecchiettes con Amadeus alla compostezza istituzionale di Conti con Perdutamente per le vittime di Crans-Montana. E infine l'immancabile «la cosa più importante è la salute» (!), con tanto di appello alla vaccinazione contro il papilloma virus. Tutto giusto e condivisibilissimo, per carità. Ma a furia di incorniciare TUTTO con le buone intenzioni, questo Festival perde mordente. Come se l'avesse mai avuto.