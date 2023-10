Jimmy Fallon torna in onda ma non parla delle accuse

Dopo cinque lunghi mesi di sciopero, gli autori e gli sceneggiatori americani riuniti sotto il sindacato Writers Guild of America hanno raggiunto un accordo per ottenere migliori condizioni lavorative. Sono così ripartiti sulla televisione americana i vari show, compreso l’atteso Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Questi ultimi mesi lontano dagli schermi non sono infatti stati facili per Jimmy Fallon che – come vi abbiamo riportato lo scorso mese – è stato protagonista di una sorprendente inchiesta di Rolling Stone US. Dopo aver intervistato sedici ex e attuali collaboratori di Fallon (tra il Tonight Show e il precedente Late Night), è emerso che il l’anchorman e i suoi produttori avrebbero instaurato sul luogo di lavoro un clima tossico.

Si è parlato di “good Jimmy days” e “bad Jimmy days”, facendo riferimento all’umore instabile del presentatore, di “crying rooms”, ovvero stanze (solitamente i camerini degli ospiti) dove i redattori si nascondevano per piangere e sfogarsi per il trattamento ricevuto e, in maniera più generale, di intimidazioni, pressioni e comportamenti non idonei che hanno portato ad attacchi d’ansia e vari problemi fisici e psichici.

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta, due attuali collaboratori avevano raccontato a Rolling Stone US di come Fallon si fosse scusato – in un meeting su Zoom – per il suo comportamento: «Mi spiace aver messo in imbarazzo voi, le vostre famiglie, i vostri amici. Mi sento talmente male che non riesco neanche a dirlo a parole».

C’era quindi grande attesa per il primo monologo di Fallon al rientro dallo sciopero. Ma Fallon, contro ogni previsione, non ha detto nulla. Il suo monologo, come sempre farcito di battute e freddure, ha parlato dello sciopero appena concluso, ha fatto ironia sul padre che preferisce il ‘rivale’ Jimmy Kimmel e – naturalmente – passato molto tempo ad ironizzare sulla nuova relazione di Taylor Swift.

Solo nel finale Fallon si è introdotto in una sfera più personale: «Amo il mio lavoro, amo far battute, amo intervistare gli ospiti e soprattutto amo farvi ridere. Sono davvero fortunato di avere questo show e voglio ringraziarvi per avermi scelto. È ciò che amo fare e spero di poterlo fare ancora per molto». Sullo show si è limitato a dire che sarà «nuovo di zecca».