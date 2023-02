Il vero Festival sono i social Oxarte

Sanremo sta andando benissimo, fa lo share del 1995. Una cosa che fa quasi ridere: il 62%, robe da Corea del Nord, dove immagino ci sia un canale soltanto. Bravi tutti, Amadeus, Coletta, ospiti e cantanti in gara. Bravi tutti meno quelli che televotano. Bravi tutti ma qualcuno un po’ di più: parliamo di Anna Oxa, l’artista OA, formerly known as società Oxarte.

Non siamo qui per parlare di doti artistiche, non oggi almeno, anche perché non serve aggiungere molto. Non siamo qui neanche per il brano, Sali (Canto dell’anima), con il quale torna a gareggiare dopo 12 anni. La menzione, Anna, se la merita per la sua pagina Facebook e Instagram. Un luogo incredibile dove l’artista istruisce, l’artista redarguisce. Il tutto tramite la sua manager, Milly Milano, che firma ogni parola che esce su quel profilo. Anna non parla direttamente con i fan, almeno sui social, e già per questo ci sta molto, molto simpatica. Anna mantiene le distanze, come nell’epoca pre social. Non si mette il telefono in faccia, rimane inarrivabile nel mondo in cui sono tutti decisamente arrivabili.

Consigliamo di seguire la pagina Oxarte a prescindere dal periodo sanremese, ma in queste settimane ci sta regalando particolari soddisfazioni. Innanzitutto, bisogna dire che i post cominciano sempre chiarendo che quello che si sta per leggere è scritto dalla società Oxarte. Non abbiamo modo di saperne di più, se sia una srl, una spa, una in accomandita semplice. Dalle info della pagina capiamo solo che ha sede a Chiasso, Svizzera. Nell’attesa di saperne di più, vi proponiamo il meglio di alcuni post sanremesi di Oxarte. Li dividiamo per macrocategorie, sperando di far piacere all’artista e ai suoi fan.

Oxarte ringrazia

Negli ultimi giorni, Oxarte e Anna Oxa hanno ringraziato le persone che hanno sostenuto l’artista durante il Festival:

«La società Oxarte e l’artista Anna Oxa ringraziano tutte le persone delle varie Nazioni che avrebbero voluto sostenere Anna Oxa con il proprio voto e non hanno potuto votare. Televoto: da fisso solo da utenze fissa site in Italia e solo di alcuni operatori (no telefoni pubblici, no cellulari, no utenze fisse site all’estero). Stare insieme è la più grande VITTORIA! Grazie di cuore, non riuscirò a rispondere a tutti… Sempre e per sempre con questa grande Donna e artista… Anna Oxa. Grazie a: Svizzera, Malta, Serbia, Stati Uniti, Francia, Italia (che ha votato), Sostenitori di Assange (giornalista), Albania.

Che anche i sostenitori di Assange siano tutti residenti in un’unica nazione che non ha diritto di televotare? Non lo sappiamo, ma se lo dice Anna vuol dire che è vero.

Scuola di polizia, scuola di ilarità

Ieri sera una notizia, probabilmente fake, ha fatto il giro dei social. Due cantanti avrebbero litigato dietro le quinte, tirandosi addirittura dei bicchieri d’acqua. Non sappiamo se sia vero, smentiscono tutti. Tra i nomi circolati su Twitter però si parla di Madame e Anna Oxa. E se la prima non ha fatto una piega, Anna non ci sta e ha scritto due righe distese sui social. Anzi, per lei le ha scritte la misteriosa manager Milly Milano: «Mentre fanpage ed altri si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa, la signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia… Questa è delinquenza (?) è violenza su una donna (?)… 90 giorni. Milly Milano».

Insomma, mentre voi chiacchierate di cose non avvenute, Anna se la ride con gli sbirri. Occhio.

La gioia di essere contribuenti

Ma il rapporto di Oxarte con le forze dell’ordine non finisce qui. C’è sempre un buon motivo per ringraziare chi lavora per la nostra sicurezza: «La società Oxarte ed Anna Oxa ringraziano la polizia di Stato e i Carabinieri dello Stato Italiano, per il lavoro che fanno tutti i giorni con passione e dedizione a servizio di tutti noi».

Dopo questo post, pagare le tasse è ancora più bello.

Oxarte istruisce

Dopo la prima esibizione, il team di Anna ha risposto a chi si fosse lamentato della complessità del testo. Anche qui da stampare:

«La società Oxarte», si legge nel testo che accompagna un opuscolo sull’analfabetismo funzionale, «è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano Sali (Canto dell’anima). Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione». Che je dobbiamo di’?

Oxarte Tachipirina

Qualcuno l’ha anche accusata di essere stata assente al green carpet che precede l’inizio del Festival. Troppo snob? No, questioni di influenza e ricerca medica:

«Oxarte informa per diritto di cronaca: ecco la verità riguardo all’assenza di Anna Oxa… Il 27 di Gennaio dopo la prova a Sanremo, Anna Oxa ha avuto la febbre altissima. Conoscete in tanti l’influenza di questo periodo. Per questo i suoi amici medici ricercatori, si sono subito attivati, per fare in modo che lei recuperasse prima possibile. Per evitare complicazioni si è puntato per la fase della guarigione. Per poter essere presente stasera, con buon senso si è evitata la sfilata dove tirava vento e c’era freddo, come è stato affermato anche dai presenti».

Comunque vada Sanremo, abbiamo solo una richiesta: Oxarte, Anna Oxa o Milly Milano che sia, continuate a insegnarci come si vive, contro tutti e contro tutto. Sincerely yours.