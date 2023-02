I Måneskin tornano a casa, ma c’interessa solo il “Water-Gate”: top e flop della terza serata di Sanremo 2023

TOP: Gianni Gen Z

NON GIANNI CHE DICE A LAZZA “HEY BRO 🤟🏻” VI PREGO 💀💀💀 #Sanremo2023 pic.twitter.com/T0mbebfEtb — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 9, 2023

Morandi: età anagrafica 78 anni, percepita 20. Accoglie Lazza con un “Ehi bro”, si diverte con Sangiovanni (un po’ cosplayer di Morandi da giovane e un po’ Numero 5 di The Umbrella Academy) in Fatti (ri)mandare dalla mamma a sessant’anni – SESSANTA – dal debutto della canzone, gli dà le piste sul twist e lo rassicura che Amadeus “si sta sboomerizzando”. Riesce a far cantare pure Paola Egonu, salendo su un panchetto per non sfigurare, e a farsi un selfone con i Måneskin e Tom Morello. E probabilmente in tutto ciò va a farsi pure una corsetta sul lungomare alle 7 di mattina. Prendiamo quello che prende Gianni, grazie.

FLOP: Basta con il Fantasanremo, pietà

Gli occhiali da sole blu. Il cappellino di Ariete. Le chitarrine appoggiate sul palco. Batti cinque, Gianni. Chiediamo ufficialmente una moratoria internazionale sul Fantasanremo: si divertono solo loro. Ma poi: si divertono davvero? Amadeus l’ha detto anche durante la conferenza stampa, che sta al gioco: “Lo fa anche mio figlio con gli amici”. Ma poi, quando quel momento cringissimo avviene sul palco pre o post esibizione del cantante di turno, ha la giusta fretta (come noi) di chiudere gli inutili teatrini. Ridateci “Situèscion” (chi non ha gli anni di Olly sa di cosa stiamo parlando).

TOP: Il Water-Gate

View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone Italia (@rollingstoneitalia)

“Dicono”, come dicono (pardon) certe testate… Insomma: dicono che una cantante in gara (iniziale del nome: A.) ha avuto un alterco dietro le quinte dell’Ariston con una collega (iniziale del nome d’arte: M.). Dicono che c’entrano i vaccini. Dicono che sono volati bicchieri d’acqua (forse perché l’alcol in Rai non è ammesso). Dicono che forse è successo durante le prove, o nel pieno della terza serata, o chissà. Dicono che, durante la rissa, a rimetterci è stata A. Dicono… (noi comunque continuiamo a indagare).

FLOP: Categoria: monologo per forza

🗣️ “Amo l’Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra, per me è la più bella del mondo. Ho un profondo senso di responsabilità verso questo Paese. Ho perso molte finali, ma questo non fa di me una perdente”. E cita Vita Spericolata@paola_egonu #Sanremo2023 #FinalmenteSanremo pic.twitter.com/raB4y5XtND — RTL 102.5 (@rtl1025) February 9, 2023

“L’Italia è un Paese razzista, ma sta migliorando”, ha dichiarato Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata, in conferenza stampa. Poteva fermarsi lì? Sì. E invece le tocca il Monologo Dolente, tassa che ogni co-conduttrice del Festival deve pagare. E se Chiara Ferragni e Francesca Fagnani avevano dalla loro il mestiere (ciascuna il suo: imprenditoria digitale e giornalismo belvico) e quel monologo lo hanno svoltato da professioniste, Egonu è teneramente impacciata. Non ci meritiamo quel momento noi, ma soprattutto non se lo merita lei: perché è più intelligente – si vede dal modo spigliatissimo con cui fa il suo debutto sul palco – del ruolo che le tocca vestire. E poi, di grazia, di cosa devi scusarti, di fronte a tutta (o quasi) Italia? Più di qualcuno, è vero, va ancora alfabetizzato all’antirazzismo, ma la tua presenza basta: sei giovane, bella, di successo, hai già schiacciato fortissimo su tutti.

TOP: Sanremo Against the Machine

I figliol prodighi tornano sempre a casa, e questo fa onore ai Måneskin. Si sente che sono un po’ stanchini, d’altra parte provateci voi a suonare in tutti i luoghi e in tutti i laghi che contano worldwide da tipo due anni. Quindi TOP ma con riserva da superlavoro. La carica c’è (citofonare Vic), il ruuuooock pure. E c’è pure Sua Maestà Tom Morello (che metà del pubblico dell’Ariston e pure di quello a casa – siamo ottimisti – non sa chi sia), deciso a tenere un profilo che più basso non si può forse per non rubare la scena. Ripetiamo: i Måneskin hanno portato Morello a Sanremo. Sì, davvero. E basterebbe anche solo questo.

FLOP: Il Bacharach Tribute (e i morti in generale)

Alle 00:55 facciamo un bel tributo al morto. Che era morto ieri. Pòro Burt Bacharach, grandissimo della musica e del cinema (peraltro passato pure da Sanremo), che si trova liquidato con un minuto scarso di omaggio (per la precisione: l’orchestra ha accennato la come si suol dire intramontabile I Say a Little Prayer). Suggerimento per le annate future: fate un solo rullo con tutti i morti. Un montaggio di foto e via. Come fa l’Academy a Ollivùd. Del resto Valeria Marini, commentando la prima serata di Sanremo 2023, ha detto: “Sembrava di essere agli Oscar”. Facciamo diventare la sua illusione realtà.

TOP: Zerocalcare a Sanremo (più o meno)

Abbiamo chiesto a @zerocalcare di lanciare il teaser di “Questo mondo non mi renderà cattivo” durante Sanremo e comunque alla fine l’ha presa bene. #Sanremo2023 pic.twitter.com/7GjXDE8Neu — Netflix Italia (@NetflixIT) February 9, 2023

Ormai, si sa, il Festivàl è il nostro Super Bowl: e allora il colosso Apple lancia gli iMessage che si possono cancellare in un puff, Spotify spara in heavy rotation Brividi e Netflix, be’, Netflix si prende tutto come al solito. Nei giorni scorsi ha spammato come se non ci fosse un domani il trailer di La legge di Lidia Poët starring Matilda De Angelis. Stasera cala l’asso, ovvero il teaser della nuova serie di Zerocalcare: “Abbiamo chiesto a @zerocalcare di lanciare il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo durante Sanremo e comunque alla fine l’ha presa bene”. Parte il video: “Madonna regà, ma che ve state a inventà”. Entering Michele Rech a Sanremo: “Canta Zerocalcare”. E lui: “No no, io ’sta cosa non me la voglio accollà'”. Gioco-partita-incontro.

FLOP: È notte alta e arriva Siani

È l’1:47 (abbiamo guardato l’orologio). Sul palco arriva Alessandro Siani. Non abbiamo altro da aggiungere, vostro onore.

TOP: Mai più senza Annalisa

Annalisa doveva esserci: Bellissima è la hit del momento e non abbiamo ancora capito perché non sia stata presentata proprio sul palco dell’Ariston. In un’intervista a Rolling, la cantante ha detto che è stata solo una questione di tempi sbagliati, ma che probabilmente avrebbe «spaccato pure su quel palco». Lei comunque a Sanremo ci va, da ospite, nel palco di Piazza Colombo. Ci sono i ballerini, lei balla, canta e alla fine inserisce pure il passo del ballo di gruppo di Joey Di Stefano che ha conquistato TikTok. Tutto giusto.