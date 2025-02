I look di Sanremo 2025: il meglio e il peggio della terza serata

News Musica

Simone Cristicchi: «Amadeus rifiutò il pezzo, ma lo ringrazio, nei suoi Festival mi sarei sentito a disagio»

In un'intervista rilasciata al 'Corriere', il cantautore ha rivelato di aver scritto 'Quando sarai piccola' 5 anni fa e di averla mandato anche ad Ama, che però non l'ha selezionata: «Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri»