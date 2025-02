I look di Sanremo 2025: il meglio e il peggio della serata delle cover e dei duetti

Rose Villain e Chiello VOTO

6,5

Manga, rockettari, pot-pourri. Il postmoderno è una realtà.

Modà e Francesco Renga VOTO

5

Sartoria da una parte, rock dall’altra. Non è un crossover episode, e sarebbe bastato mettersi d’accordo.

Il Volo e Clara VOTO

6

Padre, perdonali se hanno peccato. Non hanno nemmeno fatto male, a livello visivo. Dalla cattedrale è tutto.

Tony Effe e Noemi VOTO

5,5

Nuova stagione di Suburra, eccoci qua.

Rkomi e Francesca Michielin VOTO

6,5

Il bene e il male, il bene nel male di una caviglia fasciata, sfoggiata dentro un tacco. Il bianco e il nero.

Lucio Corsi e Topo Gigio VOTO

8

Lucio Corsi è un sogno sulla Rai. David Bowie è sceso sulla Terra. Topo Gigio è chic come pochi.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso VOTO

5,5

Shania Twain e Gwen Stefani fuori tempo massimo. Mezzo punto per lo sforzo.

Irama e Arisa VOTO

5

Una luce nel buio, probabilmente data dallo sfavillio della giacca di Irama. Il resto è un buco nero.

Gaia e Toquinho VOTO

8

Frange che brillano, capelli a contrasto. Onda brasiliana gestita al meglio.

The Kolors e Sal da Vinci VOTO

6

Continua la pelle. L’effetto Michael Jackson sta sfuggendo di mano.

Marcella Bella e Twin Violins VOTO

6

Cos’è un blue velvet quando puoi essere un velluto rosso?

Rocco Hunt e Clementino VOTO

5

La tecnica è sempre: relax, take it easy, senza impegno, e vinci sempre.

Francesco Gabbani e Francesco Tricarico VOTO

5

Signora, i limoniiii! Ah, no, i gelatiiii!

Annalisa e Giorgia VOTO

6

Separate alla nascita, gemelle diverse.

Simone Cristicchi e Amara VOTO

6,5

Come i topolini di Cenerentola, Cristicchi e Amara hanno fatto due vestiti in uno. Se la portano a casa.

Sarah e Ofenbach VOTO

5,5

Non sappiamo se siano quasi amici, a noi viene da dire che siano “quasi adatti”.

Coma Cose e Johnson Righeira VOTO

7

Si sente che finisce, forse meno l’estate. Comunque, oggi c’è la finale.

Olly, Goran Bregović e la Wedding Funeral Band VOTO

5,5

Achille Lauro ed Elodie VOTO

5

L’Ariston diventa un night club di provincia.

Ranieri e i Neri per caso VOTO

6,5

Elegante come una prima della Scala. Classe senza tempo.

Willie Peyote, Ditonellapiaga e Federico Zampaglione VOTO

5

Forse non si sono sentiti prima per accordarsi sui look.

Brunori Sas, Dimartino e Riccardo Sinigallia VOTO

4

Brunori come un cappuccino, la mattina, dopo la serata delle cover.

Fedez e Marco Masini VOTO

5

Sine infamia, sine lodo. Sicuramente non forniscono nuovi spunti di stile.

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento e Neffa VOTO

7

Belli coordinati. Hanno dato una lezione.

Bresh e Cristiano De Andrè VOTO

5

L’omologazione leather è imperante.

Joan Thiele e Frah Quintale VOTO

7

Freschi come un’acqua di cocco a Copacabana. Smack!