I look di Sanremo 2025: il meglio e il peggio della seconda serata

Rocco Hunt in Neil Barrett VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Vedo o non vedo? Forse era meglio non vedere.

Elodie in Gucci VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Pronta per il red carpet degli Oscar.

Lucio Corsi VOTO

8

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

T-shirt di Gatto Silvestro come unico vezzo per un vero eroe contemporaneo. Anche nel look.

The Kolors in Gentile VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Parola d’ordine: brillare. Ogni sera di più.

Serena Brancale in Balestra VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Strega comanda color… ma l’effetto è sempre lo stesso della prima sera.

Fedez in Atelier Versace VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Total black con pupilla da rettile. In ginocchio da… me.

Francesca Michielin in Miu Miu VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

La ragazza con i pantaloni di questo Festival. Grinta da regalare.

Damiano David in Valentino VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Torero, torero, olé.

Simone Cristicchi in Antonio Marras VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Quando devi andare a scegliere la nuova tappezzeria per la poltrona.

Marcella Bella in Amen VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Folklore puro. Amen (come il brand).

Bresh in Ami Paris VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Semplice, fresco, stai facendo una bellissima Isola… pardon, Festival.

Achille Lauro in Dolce & Gabbana VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

È arrivato “il Gattopardo”. Con un gessato forse giusto un filo marcato.

Giorgia in Dior VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Ok la sobrietà, ma così forse è un po’ troppo.

Rkomi VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Bene il look, ma davvero ha deciso di lasciare a casa la camicia?

Rose Villain in Fendi VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Fai una giravolta, falla un’altra volta.

Willie Peyote VOTO

8

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Come la prima sera, la semplicità che punta sul dettaglio.