I look di Sanremo 2025: il meglio e il peggio della prima serata

Giorgia in Dior VOTO

8

Elegante come la sua voce: che le vuoi di’?

Rose Villain in Fendi VOTO

7

Come Marina Abramović, tra il cartoon e lo statuario.

Gaia in Dilara Findikoglu VOTO

6

Una sirena, sì, ma con tutto quell’accessorio se entra in acqua rischia di affondare.

Rkomi in Vivienne Westwood VOTO

6

Il principe azzurro ha voluto fare come Cenerentola, ma invece della scarpetta ha dimenticato la camicia.

Noemi in Giambattista Valli Couture VOTO

6

Jessica Rabbit vibe. Ma con una ballatona così classica pure le onde nei capelli ci stanno.

Willie Peyote in Edithmarcel VOTO

6,5

Gioca, un po’ a sorpresa, la carta sobrietà, ma la scarpa è il magic touch.

Olly in Emporio Armani VOTO

6

Uscito dalla palestra dopo la doccia. Di glitter.

Elodie in Prada VOTO

8

Riflette di luce propria, occhio che graffia.

Shablo feat. Guè, Tormento e Joshua in GCDS VOTO

7

I cattivi ragazzi stilosi, un po’ ispirazione Sunday service. Spaccano.

Massimo Ranieri in Carlo Pignatelli VOTO

4

Liscia o gasata?

Achille Lauro in Pence 1979 VOTO

5

Dopo mille travestimenti, apre le danze versione Dracula chic.

Simone Cristicchi in Antonio Marras VOTO

4,5

Rosso cardinale – gli sarà piaciuto Conclave? – come alla domenica delle palme, e con questo pezzo sa che benedice tutta Italia.

Tony Effe in Gucci VOTO

6

Italiano vero, doppiopetto come nel Padrino, forse i guanti sono per non lasciare le impronte sul luogo del delitto.

Serena Brancale in Balestra VOTO

5

La quota folkloristica, il rimando è forse dalle parti della signorina Chiquita, olé.

Brunori Sas in Boglioli VOTO

6,5

Come ci si aspetta che un cantautore di tutto rispetto salga sul palco di Sanremo, velluto e papillon.

Coma_Cose in Valentino VOTO

7

L’Alessandro Michele’s touch si sente. Come nei migliori film di Tim Burton.

Modà in Enrico Coveri VOTO

3

Se togli l’accento diventa Moda, ma di quella ne vediamo poca.

Clara in Roberto Cavalli VOTO

7

Ti piace vincere facile. Trasparenze, paillettes… et voilà: il Festival è fatto.

Lucio Corsi VOTO

7,5

Lucio Corsi, sei magia vera, non ci sono inganni nei tuoi vestiti, sono sinceri come te.

Fedez in Atelier Versace VOTO

5

Abbandonate le fantasie, sceglie il total black in pendant con gli occhi. Speriamo di non incontrarlo in un vicolo buio alle 3 di mattina.

Bresh in Ami Paris VOTO

6,5

Il giusto modo di affrontare quel palco, con la scioltezza del primo giorno. Noi ci vediamo un po’ di Lou Reed.

Sarah Toscano in Pucci VOTO

6

Datemi una S, datemi una A, datemi una N… Sanremo!

Joan Thiele in Chanel VOTO

8,5

Gambe scoperte e mantella, leggiadra come Ozma nel Fantastico mondo di Oz. Très chic.

Rocco Hunt in Neil Barrett VOTO

3

Forse qualcosa è rimasto attaccato alla giacca, chi può dirlo.

Francesca Michielin in Miu Miu VOTO

7

Primo pantalone femminile lungo della serata, finalmente una novità gradita in un mondo che professa l’uguaglianza di diritti.

Irama in Valentino VOTO

5,5

Entra carabiniere e puf!, si trasforma. Dimenticate le piume tenta il look Timothée a Venezia però versione white, ma il risultato è un po’ diverso.

The Kolors in Pence 1979 VOTO

5

Tra Tony Manero e Micheal Jackson, specchiati come una mirror ball. Made in Italodisco.