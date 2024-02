I look di Sanremo 2024: il meglio e il peggio della terza serata

Abbiamo capito che hai un tatuaggio sul petto, ma i bottoni della camicia? Staccati a morsi?

Stasera non canta e quindi fa un passo indietro. Ma sempre nel migliore dei modi.

Terza sera, terzo look uguale. La fantasia l’abbiamo lasciata a casa.

Direttamente da un tango, ma che je vòi di’? Bono come il pane.

Stasera meglio, chissà se con quel lenzuolo Alessandro salverà la sua Raperonzolo.

Semplice e giusto per chi una sera non si esibisce. Ma siamo comunque davanti a 10 milioni di telespettatori e non nel lettino prima del sonno.

I colori non sono il suo forte, fortuna c’è il microfono.

Total black, ma solito miscuglio di tessuti. Non perfettamente a fuoco, in questo Sanremo.

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto! Miao.

Massimo rispetto per la coerenza, faccelo un sorriso però.

Se non sai cosa fare, è meglio brillare.

Non si trova la quadra: sono in tanti, sì, ma l’effetto caos sul palco si potrebbe evitare. Basta la canzone.

Effetto lenzuolo bagnato. Come i capelli.

Il racconto continua, con il rosso e il nero che l’accompagnano in questo viaggio sanremese. E la solita, giustissima ironia. Benissimo.

Forse tutte queste fantasie rischiano di fare l’effetto della tappezzeria della nonna. Le scarpe invece sono sempre quelle della prima serata? Donanti è un parolone.

Il cavaliere nero. Stop.

Attenzione Diodato, forse troppa modernità ci fa dimenticare l’aspetto intellettuale che c’è in te.

Due in leather, e uno che pare arrivato direttamente da un gran galà. Mettetevi d’accordo.

Anche lui ha messo il reggicalze: wannabe Annalisa?

Dargen D'Amico keeps sending messages on the #Sanremo2024 stage:

From wearing sunglasses with the colors of the Ukrainian flag, to the bracelet in the colors of the Palestinian flag, and the a suit that reads "words, words, words". pic.twitter.com/gpVb1lDyDx

— Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) February 8, 2024