I look di Sanremo 2024: il meglio e il peggio della serata cover

Sangiovanni e Aitana VOTO

8

🎧 "Non volano farfalle. Non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?"

Benissimo il blazer bolerino con i pantaloni over di Sangio, lei tutta perfettina sembra una bellissima versione Playmobil.

Annalisa e La Rappresentate di Lista VOTO

7 e 6

Escalation per Annalisa, il racconto s’infittisce. Rappresentante chic, forse però le mollettine nei capelli potevano rimanere a casa.

Gazzelle e Fulminacci VOTO

6 e 5

🎧 "E gli aerei volano alto tra New York e Mosca ma questa notte è ancora nostra"

Finalmente un po’ di colore, i sorrisi invece, quelli mancano sempre. Fulminacci non fa una piega, ma nemmeno una scintilla.

Rose Villain e Gianna Nannini VOTO

6 e 7

Stasera Rose in modalità iceberg, il perché dei piedi scalzi proprio non ce lo spieghiamo, forse una richiesta di Nannini per evitare l’effetto articolo “Il”. Gianna classica, come si conviene a una regina del rock italiano. Peccato le scarpe effetto teen su un corpo che ha fatto la storia.

Alfa e Roberto Vecchioni VOTO

5 e 7

Su Alfa nulla da aggiungere, la copia di sé stesso giorno dopo giorno. Vecchioni: ecco come un jeans può andare in prima serata, camicia collo alla coreana e smoking. Semplice ma elegante.

The Kolors e Umberto Tozzi VOTO

7

🎧 "Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome Gloria"

Stasera per noi è sì! The Kolors eleganti al punto giusto, Stash il nostro Elvis italiano. Tozzi con le hit che ha scritto potrebbe presentarsi anche in mutande.

bnkr44 e Pino D'Angiò VOTO

7

In occasione delle cover sembra che ci sia una nuova armonia tra i ragazzi, meglio del solito. Pino come se fosse giugno sul lungomare di Ostia.

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani VOTO

7 e 5

I pantaloni di lei ci fanno pensare a John Travolta e a Saturday Night Fever, pronta per un giro allo Studio 54. Lui invece ha riesumato un abito di un Sanremo passato senza pensarci troppo.

Santi Francesi e Skin VOTO

7 e 8

🎧"But listen love, love is not some kind of victory march, no it's a cold and it's a broken Hallelujah"

Bene nel complesso, ma abbiamo una domanda: la camicia di Alessandro era quella indossata da Mario l’altro ieri? Era da un po’ che non vedevamo Skin ed è tornata più in forma che mai, ci piace anche la scelta non troppo rock.

Irama e Cocciante VOTO

5

"Quando finisce un amore così com'è finito il mio. Senza una ragione né un motivo"

Gli uomini in divisa.

Ricchi e poveri e Paola e Chiara VOTO

8 e 5

I primi tutti Swarovski, piume, disco dance. Le sorelle invece un po’ un po’ vintage sul Naviglio a Milano o al mercato di Porta portese a Roma.

Ghali VOTO

7

Ghali classico, ma con pashmina in chiffon.

Clara e Ivana Spagna VOTO

5

🎧"È una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai"

Come Justin e Britney, total denim iiiieeeeaaaaaa, mancava solo props: il lazo.

Loredana Bertè e Venerus VOTO

10 e 8

Loredana unica, solo Venerus può arrivare con una canottiera ed essere perfetto.

Geolier, Guè, Luchè e Gigi D'Alessio VOTO

5

Geolier e tutta la banda: l’effetto becchino è assicurato.

Angelina Mango VOTO

7

Ieri sera finalmente i capelli sciolti. E pure il vestito meglio. In crescendo.

Alessandra Amoroso e Boomdabash VOTO

6 e 4

🎧"Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riaverti qui tra le mie braccia"

Lei continua la saga dell’abito lungo nero, coerente ma anche noiosa. Sui Boomdabash dal capello all’outfit non ce la sentiamo di pronunciarci.

Dargen D'Amico VOTO

5

Alle volte per fare discorsi seri servirebbero anche outfit un po’ meno da mattacchione.

Mahmood VOTO

6

🎧"Siamo i gatti neri, siamo pessimisti. Siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare"

La camicia à la Lady Oscar colpisce ancora, ma almeno lui la sa portare.

Mr.Rain e i Gemelli diversi VOTO

7 e 5

La palette di Mr.Rain è più gioiosa, sempre senza esagerare, ci avrà ascoltato? I Gemelli diversi forse non sapevano di dover suonare all’Ariston, arrivati direttamente dal bar sotto casa.

Negramaro e Malika Ayane VOTO

6

Forse insieme i look si aiutano a vicenda, ma chi può dirlo.

Emma e Bresh VOTO

6 1/2 e 5

Tutte quelle piume, nonostante il ton sur ton, di certo non slanciano. Il blazer di Bresh invece l’abbiamo già visto almeno tre volte durante la kermesse di quest’anno: chi tardi arriva male alloggia.

Diodato e Jack Savoretti VOTO

8 e 6

L’intellighenzia sul palco stasera è elegante come non mai. Savoretti vince facile.

Il volo e Stef Burns VOTO

5 e 6

Huston, abbiamo un problema: anche stasera una fantastica accozzaglia di stili. Stef altà fedeltà.

La Sad e Rettore VOTO

8 e 6

🎧"Dammi una lametta che mi taglio le vene. Diventa bieca questa notte da falene"

Sicuramente dei ragazzi ce ne ricorderemo, c’è un’idea e non solo un brand che prepara ad hoc un vestito per un artista. Rettore icona del punk e della sfacciataggine mantiene il suo stile con coerenza. Che je voi di’?

Il tre e Fabrizio Moro VOTO

5

Il tre non decolla. Moro: ok la coerenza nel look, ma questo chiodo possiamo anche cambiarlo ogni tanto.

BigMama, Gaia, Sissi e La Niña VOTO

8

Le guerriere del festival.

Fred De Palma e Eiffel 65 VOTO

6

Una camicia di forza scintillante.

Maninni ed Ermal Meta VOTO

6 1/2 e 7

🎧"Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti oltre tutto, oltre la gente"

Maninni millemila (non è uno scioglilingua) variazioni sul tema. Ermal: il nuovo me.

Renga e Nek VOTO

6

Un cappuccino, grazie.