I look di Sanremo 2024: il meglio e il peggio della seconda serata

Santi Francesi in Dolce & Gabbana VOTO

5

i santi francesi GIRL DINNER pic.twitter.com/bNL50HS5Fi — purtroppo alessia (@puttanassassina) February 7, 2024

La versione dark di Lady Oscar. Aspettiamo che spingano di più nelle prossime sere.

Emma in Mugler VOTO

8

Ieri sera bellissima, premio miglior switch dell’anno.

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli VOTO

5

Il nero è il suo colore: lo abbiamo capito e lo apprezziamo. Ora pensiamo all’acconciatura: qualcosa di meno “casa e chiesa”?

Mahmood in Rick Owens VOTO

9

Se la sfida è osare, allora bersaglio centratissimo. Sbam. Mozzafiato.

Il Tre in Diesel VOTO

5

Il Tre e Big Mama che fanno collezione di punti per il Fantasanremo, mi sento male#Sanremo2024 pic.twitter.com/otkrRUlbEx — Andre 💐 (@triedourbest_) February 7, 2024

Ma questi capelli? Colpo di vento da Kuala Lumpur?

BigMama in Lorenzo Seghezzi VOTO

8

La nostra Madonna di Avellino. Sempre meglio.

The Kolors in Emporio Armani VOTO

6

Vanno sul semplice per non rischiare. Se le loro canzoni ti restano appiccicate in testa dopo un ascolto, lo stesso non vale per i look. Dimenticabili.

Angelina Mango in Etro VOTO

6

Restiamo nel folk. Ma, nella Città dei Fiori, tutte queste fantasie di certo non ci annoiano.

Maninni in Antonio Riva Milano VOTO

6

maninni come dire….. ti capisco pic.twitter.com/rCLsIQoqMG — daryn 💐 (@adorvnali) February 8, 2024

Anche per lui questa sera: “Grande festa alla corte di Francia”.

Annalisa in Dolce & Gabbana VOTO

7

Par di capire che il reggicalze sarà il fil rouge del suo Festival. Wannabe Marlene Dietrich. E ci sta.

Ricchi e Poveri in Oséree VOTO

5

“Da-da-un-pa, da-da-un-pa“.

Irama VOTO

6

Se continuiamo così si rischia di essere ripetitivi con i commenti. Premio quota fedeltà Jon Bon Jovi.

Negramaro in Oséree VOTO

5

O Neri per caso?

Clara in Giuseppe Di Morabito VOTO

6

“Brilla brilla la scintilla, brilla in fondo al Mare… fuori”.

Ghali in Maison Margiela VOTO

7

GHALI CHE SI È RESO CONTO CHE DOVEVA STARE PIÙ TEMPO SU QUEL PALCO PERCHE QUELLO DOVEVA DARE I FIORI MI STA MANDANDO #Sanremo2024 pic.twitter.com/4HKeHJR1sK — mel💫💐 (@gallavichisback) February 7, 2024

Inutile dirlo, Ghali sarà il più alla moda di tutto il Festivál. Guanti permettendo.

Fred De Palma in SSHEENA VOTO

5

Chiamate un geometra e le strane strutture dei suoi outfit

La Sad VOTO

7

L’idea di prendere (pur affettuosamente) per il culo la stessa persona che li ha voluti a Sanremo, ci sembra un atteggiamento molto punk. Daje tutta rega. Virali.

Renga Nek in Maurizio Miri VOTO

6

“È una questione di qualità/è una questione di qualità/ è una questione di qualità/ o una formalità una formalità” (cit.).

Alfa VOTO

4

Il titolo della canzone sarà pure un inno alla dinamicità, ma il suo look è statico come pochi.

Mr.Rain in Fendi VOTO

5

Mood “non mi voglio sbilanciare troppo”, pochi entusiasmi. Vabbè che ieri sera ha soltanto presentato, ma non c’è manco un post in rete, per dire.

Dargen D'Amico in Moschino VOTO

6

La luna, i pianeti… ma quelle scarpe le ha comprate su Marte?

Diodato in Zegna VOTO

7

diodato ci ha provato a mantenere la cosa professionale ma dargen ha detto no tutti devono sapere che eravamo ubriachi come le merde è tutto bellissimo #Sanremo2024 pic.twitter.com/kQ4MUZ8VIe — nic 💐 (@youcanletitgo_) February 7, 2024

Diodato punta sui dettagli, colletto sempre da intellighenzia e pure taglio del pantalone.

Rose Villain in Gcds VOTO

7

Mancano 320 giorni al prossimo Natale. Alè.

Il volo in Emporio Armani VOTO

5

Ok il black and white, ma sono un trio che sembra sempre essersi incontrato tre minuti prima di scendere dalla scalinata.

bnkr44 in HG/LF VOTO

6

Stasera più coordinati, total squadra di football, pronti a fare touchdown.

Gazzelle in HG/LF VOTO

6

gazzelle ha pregato gesù cristo per un blackout pur di non salire su quel palco pic.twitter.com/3SgHBHnMm5 — vals;) 💐 commenta sanremo (@fucktomorroow) February 7, 2024

Un Festival nel segno di un solo mito: Liam Gallagher. Peccato per le scarpe.

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli VOTO

6

Continua il filone total white, ma almeno stasera le scarpe le abbiamo messe. Institutional chic.

Geolier VOTO

7

Sporty e chic, pronto a diventare il Drake del Golfo.

Sangiovanni in Gcds VOTO

6

Direttamente dalla Casa di carta, versione tutone nere.

Loredana Bertè in Valentino VOTO

8

Le gambe che non dimenticheremo mai, il diritto di essere libere, di essere sé stesse. Unique.