I look di Sanremo 2024: il meglio e il peggio della prima serata

Clara in Armani Privé VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CLARA (@soccins)

Un po’ ton sur ton, prova il look arty, ne esce come una sorta di involtino primavera alternativo. Sufficienza politica perché è Re Giorgio.

Sangiovanni in GCDS VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Un po’ Papa Giovanni. Casto, per l’appunto, ma ci piace anche così.

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli VOTO

4

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Infinito rispetto per la Signora della musica italiana, ma la mise Primavera del Botticelli fa un po’ prof di storia dell’arte. E i piedi nudi all’Ariston non stupiscono più nessuno.

La Sad in Philipp Plein VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA SAD 💔 (@sadboytheo)

Incredibilmente sinceri, non cambiano la loro immagine solo perché si ritrovano sul palco più mainstream d’Italia. Fedeli alla linea, per citare dei ribelli arrivati prima di loro.

Irama in Leonardo Valentini VOTO

4

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Niente di nuovo sotto il cielo ligure, per il nostro Heath Ledger di Monza.

Ghali in Loewe VOTO

8

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’OFFICIEL HOMMES ITALIA (@lofficielhommesitalia)

Che je vuoi di’? Brilla di luce propria (letteralmente), peccato che il look sia già stato indossato da Travis Scott poco tempo fa.

Negramaro in Paul & Shark VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da negramaroofficial (@negramaroofficial)

Da prima serata, giocano in difesa, per ora va bene così.

Annalisa in Dolce & Gabbana VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Ma non ti abbiamo già vista così in altre mille occasioni? Forse quel blazer copriva troppo tutto il look (soprattutto i reggicalze). Aspettiamo i prossimi giorni: stupiscici.

Mahmood in Prada VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Un soldato pronto alla sua battaglia nella Città dei Fiori. Altrimenti detto: mettete dei fiori nei vostri cannoni.

Diodato in Zegna VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

La quota “dolcevita da cantautore intellettuale” non manca mai. Un po’ papalino anche lui, ma chic.

Loredana Bertè in Valentino VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Una Mercoledì Addams che ce l’ha fatta. We love you, regina.

Geolier in Dsquared2 VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

In tuta sul green carpet, la prima sera luccica come ’o sole sul golfo di Napoli. Ci hai fregato tutti, bravo.

Alessandra Amoroso in Monot VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Colazione da Tiffany, e chissenefrega se sono le 23:24.

The Kolors in Emporio Armani VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

A quanto pare tra cantanti non ci si confronta sui look. Brillare sì, ma di luce propria, e loro non ci riescono. Ahi.

Angelina Mango in Etro VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Mango (@angelinamango_)

Finalmente una fantasia! Peccato l’effetto maori su una cumbia, c’è confusione etnica.

Il Volo in Emporio Armani VOTO

4

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Eravamo tre amici al bar, un po’ becchini e un po’ chi lo sa.

BigMama in Lorenzo Seghezzi VOTO

8

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Coolness, internazionalità: al 245esimo cantante in gara, era ora.

Ricchi e Poveri in Vivetta VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Arrivano come un pacco di Natale che aspetti da trent’anni. Ma non sono un Pandoro Balocco.

RengaNek in Maurizio Miri VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Potrebbero anche cambiare il nome in Angel & Devil. Quando si dice: l’unione fa la forza.

Emma in Marc Jacobs VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma osa senza paura, la regia poteva aiutare di più.

Mr. Rain in Fendi VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Senza bambini, ma con le altalene, una neverending infanzia. La nostra risposta a Michael Jackson?

bnkr44 in HG/LF VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Un po’ di streetwear sul palco, canoni sanremesi spezzati e spazzati. Ci stanno.

Gazzelle VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Non si tradisce. Brit nell’anima, ma fatte ’na risata.

Dargen D’Amico in Moschino VOTO

7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dargen D’Amico (@dargendamico)

Orsacchiotto lui orsacchiotti loro, non ci stupisce perché è un classico della maison Moschino, ma come partenza ci sembra in salita.

Rose Villain in Marni VOTO

8

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain)

Una cantante che ha capito che corre l’anno 2024 e si è dunque spostata su un brand istituzionale sì, ma non convenzionale. Per l’Ariston un mezzo miracolo.

Fred De Palma in Ssheena VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fred De Palma (@freddepalma)

Rivisitazione del classico abito maschile, ma viene da chiedersi a cosa serviranno quelle tasche dei pantaloni. Forse, visto l’orario, per le barrette energetiche prima di cantare.

Maninni in Antonio Riva Milano VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maninni (@maninni)

Un primo Sanremo iniziato all’insegna della sobrietà ricercata. Attendiamo i prossimi giorni, siamo fiduciosi.

Santi Francesi in Dolce & Gabbana VOTO

6

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Guanto di pelle e smanicati: ci fanno pensare ai Depeche Mode degli anni ’80, ma che sia davvero quella l’ispirazione? Ci resta il dubbio.

Alfa VOTO

4

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Così, de bbòtto, senza senso. E soprattutto, senza avvertire: arrivare in maniche corte la prima sera non è certo un bel modo di cominciare.

Il Tre VOTO

5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

L’effetto marmorizzato fa tutt’uno con il tatuaggio. Non benissimo, ecco.