I look di Sanremo 2023: il meglio e il peggio della terza serata

MEGLIO: Måneskin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Meno male che non ci sono solo i cantanti in gara. Pelle nuda e pelle di serpente, i Fab Four del nuovo ruooock arrivano e zittiscono tutti. E, anche se restano fedeli a Gucci, finalmente abbandonano lattice e giarrettiere: anche solo questa è una bellissima notizia.

PEGGIO: Marco Mengoni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

Prosegue l’avventura cowboy per Marco (sempre in Versace): arriverà con unicorno e speroni per l’ultima sera?

MEGLIO: Madame

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Off-White si sta decisamente rivelando la scelta giusta per lei. E pure per Madame prosegue l’avventura, ma fatta di figaggine fresca, femminile, audace.

PEGGIO: Anna Oxa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Anna Oxa, o Oxarte che dir si voglia, forse non si è cambiata dopo essere stata alla manifestazione con i “regaz” del liceo. Da te ci aspettavamo qualcosa di incredibile, non si tradiscono così i fan!

MEGLIO: Gianluca Grignani

L’eleganza sarà forse un’altra cosa, ma il Grigna (in John Richmond) è il nostro Santo protettore, e ieri si è preso la serata non solo riscattando Blanco, ma anche sfoggiando quel NO WAR che involontariamente (?) citava il PENSATI LIBERA by Ferragni. Maestro.

PEGGIO: Ariete

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Ariete ci piace, e la prima sera era una delle più cool. È ancora tutto bello (e tutto Marni), ma forse mancano un po’ di centimetri in altezza per indossare un look come questo.

MEGLIO: Sangiovanni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival di Sanremo (@festival_di_sanremo_fanpage)

“Ospite” di Morandi, che l’ha voluto per (ri)cantare Fatti (ri)mandare dalla mamma, si presenta vellutato ed è un giovane Gianni perfetto. Chapeau.

PEGGIO: Shari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Un rossetto laccato si aggira per il Festival: fermatela.

MEGLIO: Cugini di Campagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Anche il loro viaggio glitter continua, e non tradisce le attese. Come sirenette, “The Cousins” riemergono dalle acque di Sanremo. Tutto giusto.

PEGGIO: gIANMARIA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Dopo l’outfit convincente della prima sera, opta per il total white (sempre MSGM), ma nel vero senso della parola: oltre al look, è bianchissimo anche il suo incarnato. Ci ricorda tanto Meg Ryan.