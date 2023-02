I look di Sanremo 2023: il meglio e il peggio della serata cover

MEGLIO: Colapesce Dimartino con Carla Bruni

Che dire? Due cavalieri per una regina – in “combi Versace” che altro che polemiche, attira solo mascelle cascate per terra. Divini.

PEGGIO: Olly con Lorella Cuccarini

Un misto tra Ballando con le stelle e Tony Manero… ma Brooklyn è ancora molto lontana, qua siamo più in zona balera sudamericana allo svincolo della tangenziale.

MEGLIO: Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe

Tananai e il Biagio nazionale si presentano in nuance, il primo con una giacca da sogno, l’altro più da giorno. Ma entrambi i look (e chi li indossava) hanno fatto esclamare “BONIIIII!” a tutte le generazioni.

PEGGIO: Ariete con Sangiovanni

L’omaggio, anche nella scenografia, doveva essere a Battiato. Il risultato è: gemelline di Shining. Brividi, brividi-iiiiiii (ma horror).

MEGLIO: Elodie con BigMama

Due corpi opposti che dimostrano come si possa essere sexy qualsiasi sia il tuo aspetto. Oltre la moda della body positivity, semplicemente sé stesse, cazzare e cazzute.

PEGGIO: Leo Gassmann con Edoardo Bennato

Tute, canotte, occhiali da sole, jeans… Più che una prima serata, i mucchi di vestiti usati a Porta Portese. Forse gli stylist non si sono ancora scambiati il numero di telefono.

MEGLIO: Rosa Chemical con Rose Villain

Saranno i nomi che si somigliano, ma anche sul palco i loro look si compensano. Hot, irriverenti, festish. Aria fresca, finalmente.

PEGGIO: Madame con Izi

Madame, stava andando tutto benissimo, perché siamo ritornati a fare Cenerentola che ha perso la scarpetta o, in alternativa, il gatto senza stivali? Su Izi e la canotta con pelo che spunta sorvoliamo che è meglio…