I look di Sanremo 2023: il meglio e il peggio della prima serata

Meglio: Elodie

Un corvo (ma che corvo) che pare planato all’Ariston direttamente dai Grammy. Elodie (in Valentino) è l’unica vera popstar che questo Paese si può permettere. Lei lo sa, e quel palco se lo piglia ogni volta. Ok, respiriamo: è solo l’inizio.

Peggio: Ultimo

Il pantalone stretto, la maglia a collo alto, le ascelle de fòra: un ragazzo di borgata che si crede rockstar, ma senza la verve dei maledettissimi. Continua a riempire gli stadi da popstar quale sei e prendi spunto dal titolo di una tua canzone: Ti va di stare bene. Perché, almeno per ora, pare di no.

Meglio: Ariete

Giacca forse un po’ troppo “over” per la sua statura (ma Marni è così, prendere e non riadattare), resta comunque l’artista che sprizzava più coolness su quel palco imbalsamato. Fresca, figa, punto.

Peggio: Marco Mengoni

Partiamo da un presupposto: Marco Mengoni è un figo e sta bene con tutto. Per questo, per quanto il Carnevale sia vicino, la svolta leather da festa a tema Village People non convince. Più morbidezza, meno “incalzamagliatura”. Soprattutto se devi cantare una ballad strappacòre e non YMCA.

Meglio: I Cugini di Campagna

Obiettivo: “Vogliamo dare tutto”. E così hanno fatto: dalla zeppa al glitter, non mancava niente. Sono i nostri Harry Styles, anzi loro sono arrivati prima.

Peggio: Olly

Olly, dove pensavi di essere ieri sera? Alla cresima di tua sorella? O in uno di quei ristoranti in cui si canta il neomelodico? Ma non dalla parte dei commensali: da quella dei camerieri.

Meglio: gIANMARIA

Bello il clash tra il suo essere un tenero Frankenstein alto, biondo, bianchissimo e la rivisitazione della camicia morbida à la D’Artagnan. Bello il contrasto tra canzone e look. Bello il risultato generale, che lo rendeva elegante senza passare per il solito invitato alla prima comunione (vedi sopra), effetto che i giovani a Sanremo rischiano sempre. E tutti i meme che girano in queste ore ci dicono che ha lasciato il segno.

Peggio: Mara Sattei

Mara (o Sara), è il tuo primo Festival: perché questo look da signora? Peraltro, primo Festival vuol dire anche prima discesa da quelle scale: semplicemente inaffrontabile, con quel vestito e quelle scarpe. Svecchiamo, su: hai tre serate per diventare la Benjamin Button di Sanremo 2023.