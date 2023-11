GialappaShow: Lodigiani e Barbieri superstar

Su TikTok c’è questo trend che mostra video di ragazzini che prendono in giro i vecchi. Per utilizzare terminologia corretta, bisognerebbe dire che sono video in cui la Gen Z prende per i fondelli i Millennial. O meglio, i gusti dei Millennial. La passione per Harry Potter, le stories con scritto buongiorNO, le foto orrende della colazione, i reumatismi dopo che si fa serata e un sacco di altre cose brutte dell’invecchiare.

Sorvolando sul fatto che andremmo con i piedi di piombo nel prendere in giro chi dovrebbe potenzialmente pagarci la pensione (ma quale pensione), da Millennial che non si offendono aggiungiamo un pezzo fondamentale. Fate un TikTok anche su chi guarda la Gialappa’s Band. Sì, perché i nati prima degli anni 2000 sono molto felici del ritorno della Gialappa’s su TV8 (adesso le cose belle son finite tutte lì, alla fine del telecomando).

Tornando ai Millennial, vedere in televisione qualcosa che andava in onda anche quando eravamo piccoli è senza dubbio rassicurante. E poi il format è rimasto più o meno lo stesso: ci sono gli sketch con gli ospiti, c’è la miglior serie tv italiana (parliamo chiaramente delle disavventure di Jean-Claude), ci sono le imitazioni. E qui vorremmo aprire una parentesi su Brenda Lodigiani e Valentina Barbieri, le due imitatrici dello show che stanno stanno spaccando anche fuori dallo show, cioè sui social.

La prima è un volto che abbiamo già conosciuto in trasmissioni come Quelli che…, Mai dire talk e LOL 3. L’amore a prima vista è scattato probabilmente con la sua imitazione di Victoria dei Måneskin. Passo deciso, basso elettrico e lingua di fuori:

Ma tra le sue imitazioni ci sono anche Diletta Leotta, Patrizia De Blanck, Arisa e molte altre.

L’altra è Valentina Barbieri, diventata popolare grazie ai social, dove si è fatta conoscere grazie alle sue impression di Giorgia Meloni, Ornella Vanoni, Giulia De Lellis e Francesca Fagnani. Ma è con l’Imprenditrice Digitale che ha spiccato il volo. Hi guys:

E, come dicevamo, nelle ultime puntate del GialappaShow Brenda e Valentina sono tornate a macinare grandi numeri con dei nuovi personaggi. La prima con la sua versione della popstar Annalisa, tra laurea in Fisica, balletti sexy e la rivalità con Elodie. La seconda con Ilary Blasi, che grida cose alla figlia Chanel. Ma pure con Madame:

Ma perché piacciono così tanto le imitazioni? Quelle che funzionano di solito rispondono a due requisiti: o assomigliano moltissimo all’originale, oppure prendono una caratteristica del personaggio di partenza e la ingrandiscono fino a farla diventare predominante. Brenda e Valentina fanno un po’ e un po’. Ilary Blasi è pressoché identica, Annalisa invece utilizza l’altro escamotage. Ad ogni modo, il grande saggio dice che “funzionano se fanno ridere”. E queste fanno ridere eccome.

Le due continuano quindi la tradizione di imitazioni che da sempre i Gialappi mettono in scena: da lì son passate le più brave. Cortellesi, Guzzanti, Raffaele, Ocone, per dirne quattro. La prima, le cantanti le aveva imitate tutte: da Ivana Spagna a Britney, da Geri Halliwell ad Alexia.

Forse era da un po’ che le imitazioni televisive non uscivano dallo schermo (o forse non ce ne eravamo accorti perché ha ragione la Gen Z). Con Lodigiani e Barbieri comunque è successo, come è successo anche ai loro colleghi Gigi e Ross che rifanno Colapesce e Dimartino. Ci ricorderemo di loro come il Tiziano Ferro che 15 anni fa cantava “Manca anche a voi l’aria che dfindava?“? Molto probabile.