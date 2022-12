Chi vincerà X Factor 2022?

Le agenzie di scommesse di solito non sbagliano, soprattutto sulle previsioni di talent, festival e simili. Ma si sa che a X Factor spesso i battistrada arrivano secondi. E allora anche se i Santi Francesi vengono dati per favoritissimi (pagano, in media, solo 1,60) e Beatrice Quinta li segue con un 2,50 circa, noi crediamo nel compimento della rimonta della nostra amata Barbie Spears. Non arriviamo a ipotizzare un percorso tipo Grecia o Danimarca agli Europei per i Tropea (ma non ci stupiremmo se durante la serata, per abitudine e sfizio, passassero almeno il primo ballottaggio), mentre Linda sembra, per la disperazione di Fedez, destinata a una medaglia di bronzo onorevolissima. Anche se il suo status su twitter sulla finale fa ben sperare: “la finale me la godo come una scopata”. Bea, ora riporta lo smartphone a Linda però.

Beatrice Quinta 40%

Non è data per favorita, ma è difficile non vedere in lei la parabola della rimonta vincente. Entrata come it pop sexy e di qualità, è diventata una Bertè bionda che gioca a fare Madonna. La sua sensualità femminista per contrasto e non per ideologia – non nega di essere stata una sottona, ma la ribellione a questo status e l’aver preso, qui a X Factor, la sua vita e la sua carriera in mano, dando pure un due di picche a Rkomi è autodeterminazione di qualità – conquista uomini e donne, a casa come in teatro e adesso si parla di una fanbase notevole anche al Forum. In più è un animale da palco e più grande è, più lei si diverte, più affollato è, più lei aggiunge adrenalina. Con Morgan, in più, ha dimostrato di saper improvvisare (e sopravvivere). E se stona, fa sempre in tempo a distrarti con il suo outfit. Insomma, è in crescendo e il Forum sembra fatto apposta per lei, soprattutto al meglio delle tre manche. In quella con Francesca Michielin si possono divertire parecchio entrambe, l’inedito su Spotify sta andando alla grande e anche il medley, soprattutto se si inventa qualcosa scenograficamente e coreograficamente, difficilmente lo topperà.

Santi Francesi 35%

I più bravi di tutti. Talmente tanto, che potrebbero perdere, ma sempre ricordando che a X Factor chi arriva secondo conquista il mondo (sembra la pubblicità di un analcolico, lo so). Per questo, per i favori del pronostico e perché tengono alta qualità e tensione dall’inizio, potrebbero essere bruciati dall’entusiasmo biondo sul filo di lana. Un po’ perché la prima manche con la conduttrice non è proprio l’ideale per loro – hanno sofferto con i Baustelle, loro si bastano, non hanno bisogno di effetti speciali o featuring – potrebbero invece andare benissimo sui medley (anche se per apprezzarli un minimo di respiro all’esecuzione va data), sull’inedito, raffinatissimo e pop il giusto, possono dire la loro senza problemi. In una partita di calcio diremmo che potrebbe essere risolta da un episodio, dalla giocata del campione. Ed è così, conterà tanto il Forum, come lo affronteranno, quanto rischieranno. Ecco, loro dovrebbero stupire e non sarà facile perché lo hanno già fatto. Da settimane. In più, siam proprio sicuri che Rkomi, trovandoseli di fronte a Beatrice all’ultimo giro non scelga l’amore invece che la fedeltà alla squadra? Stiamo scherzando. No, forse no.

Tropea 15%

Se andate sulle agenzie di scommesse, arrivano a pagarti anche 10 volte la posta per una loro vittoria e danno per scontata la loro eliminazione alla prima manche. Dopo 5 ballottaggi, diciamo che è ardito pensarlo e se Pietro se la gioca bene con Francesca Michielin, la sorpresa di arrivare (almeno) alla seconda potrebbero regalarcela. Anche perché un giovedì senza i Tropea che sopravvivono a un ballottaggio è come una domenica senza andare da nonna a pranzo, ti senti fuori posto. Per loro vale il discorso di Bea: sottovalutati all’inizio, in grande crescita artistica ed emotiva, sono venuti fuori come personaggi – vedi l’ultima Asilo Republic con salto triplo in platea – e come musicisti. L’essere highlander, poi, ha creato attorno a loro un certo timore reverenziale degli altri concorrenti che arrivano alla sfida finale con la sensazione di non poter far altro che perdere in un confronto diretto (Bea lo ha proprio detto ad alta voce sul finale della scorsa puntata). Sarebbe bello vederli andare avanti perché, come per i Bengala Fire, il Forum sembra fatto apposta per loro. E soprattutto per un loro medley. Forza ragazzi, non c’è 5 senza 6.

Linda Riverditi 10%

Fedez è tornato al tavolo dopo anni per vincere, a questo desiderio ha sacrificato pure il gusto per lo spettacolo televisivo e la sua reazione scomposta all’eliminazione degli Omini è il segno che sa anche lui che non accadrà. E peraltro diventa molto interessante proprio ciò che farà il buon Federico che al Forum presenterà l’attesissimo singolo Crisi di Stato (poi da mezzanotte in distribuzione ovunque). Fedez infatti è evidentemente molto irritato con Dargen – amico che lo ha sfottuto parecchio all’inizio dell’avventura (e si sa il nostro è abbastanza permaloso) e che gli avrebbe negato un tilt a tradimento giovedì scorso – ma di certo con Rkomi le cose non vanno meglio. Capace che si allea con Ambra e fanno vincere i Tropea. E poi scappano insieme, tutti e sei, a far tour in Sudamerica, cantando Mille, Cringe Inferno e T’appartengo. Ok, è quasi un porno, la smetto. Tornando a Linda, è dura. Perché per talento e cazzimma gentile meriterebbe di vincere, ma ha diversi “contro” strategici: un’altra solista donna in finale, più “televisiva” e che è lanciatissima; un giudice che l’ha fatta crescere ma l’ha un po’ troppo protetta e soprattutto che non è simpaticissimo, evidentemente, a chi vota; un inedito non bellissimo che al Forum potrebbe essere ancor meno valorizzato; la possibilità che con Francesca Michielin si scoprano troppo simili per poter far emergere lei, che con Zampaglione ha mostrato come, a differenza di Bea, non sa prendersi il palco senza se e senza ma. Certo, quel tweet, fa immaginare che si sia liberata da molte paure e che possa sovvertire ogni previsione con un live al Forum sorprendente. Deve solo convincersi di essere quella che ha meno da perdere e giocarsela divertendosi. Spoiler: la percentuale che le ho assegnato non è ingenerosa, è il mio numero portafortuna. Daje Linda, comunque vada, ti aspetto a cena con la tua dolce metà. Magari a vederci Masterchef!