Carla Bruni, Chiara Francini, Peppe Vessicchio e gli scippi in platea: top e (zero) flop della serata cover di Sanremo 2023

“La notte passerà, dai divertiamoci”: chi capisce la citazione la capisce, e ci dispiace per gli altri. ‘A nuttata è lunga e ha da passa’, come direbbero quelli di Mare fuori, ma il vantaggio è che la serata cover è una specie di Migliori anni, da cui però passa chiunque, da Carla Bruni ai Baustelle. Abbiamo deciso, appunto, di divertirci. Quindi solo top e niente flop: stasera, credeteci, sarà molto peggio.

TOP: The Marvelous Mrs. Francini

Wanda Osiris e Paolo Poli. Betty Boop e Franca Valeri. L’umiltà da ragazza di provincia. L’italiano forbito. Le borsette Moschino a forma di cuore (giù le mani, Elodie!). Il teatro, la canzone, il teatro-canzone. Chiara Francini sa fare tutto, sì. E sa di essere un cartoon. Dunque quel lato lo stressa, mostrandosi all’Ariston sia come sé stessa sia come personaggio; come il personaggio che è in cerca di sé stessa. È buffa, sciura, elegante, sexy, bambina, vezzosa. Il monologo previsto da scaletta a mezzanotte e mezza slitta alle due meno venti. È impeccabile, quasi una risposta leggera al (non) essere liberamente madre di Levante. Ma sapete che c’è? Si era visto da subito di cosa la ragazza è capace, da sempre e pure a Sanremo. Anche senza tasse “di contenuto” da pagare il pubblico era colpito e affondato.

TOP: Splash! Una Carlà a Sanremo

È cominciata con un incontro a Monte Carlo con Cristiano Malgioglio, che le ha proposto un progetto (tutto vero), ed è finita con una foto di Sarkozy accanto a Colapesce e Dimartino nel backstage dell’Ariston (tutto vero/2). In mezzo, una polemica per un vestito Versace (criticare una che da tutta la vita fa la supermodel perché dice che fa qualche giorno di dieta: nel 2023 succede anche questo) e, soprattutto, l’esibizione con Colapesce e Dimartino di cui sopra su Azzurro di Conte/Celentano. Carla Bruni è davvero una che si pensa libera: fa quello che le va, come le va, con chi le va. È la snob senza snobismo, si diverte, se ne fotte. L’unica rockstar a Sanremo 2023. Insieme a San Gianluca Grignani, si capisce.

TOP: Il front row (scippato) dell'Ariston

Rassicuro i custodi della legalità: la borsa è rientrata celermente in mio possesso. Per l’arte, la musica e il fantasanremo si fa questo ed altro!#Sanremo2023 @Elodiedipa #recuperata pic.twitter.com/cz6l1v6e1s — serena bortone (@serenabortone) February 10, 2023

La prima fila del teatro Ariston è più ambita di una prima serata su Rai 1 (ehm, più o meno) dall’establishment dello show-biz. Tipo che se almeno non posso essere su quel palco, almeno ci devo stare sotto, ma proprio SOTTO. E allora, di serata in serata, le poltrone rosse più agognate della Riviera vengono occupate, oltre che dall’onnipresente Amadeus’ family, da Simona Ventura, Paola Perego e compagnia conducente. Capita poi che, in quel party all the time che è la notte della cover, chi ha il privilegio venga catapultato nello show, citofonare Serena Bortone che si è vista scippare la borsetta griffata dalla gansta Elodie (e poi ci ha tenuto a farci via Twitter sapere che le è stata restituita). Menzione speciale per il superdirettore Stefano Coletta, che balla scatenato American Woman, ma si ricompone quando Arisa prova a cedergli il microfono sul detour di Destinazione paradiso. Sì, ma la poltroncina per Alba Parietti dov’è?

TOP: Il ritorno del Peppe nazionale

L’avevamo già visto a casa Ferragnez in trasferta a Sanremo e a Muschio selvaggio (nelle stories di Fedez, of course), ma ora finalmente Vessicchio se ripiglia tutt’ chell che è suojo, ovvero il podio dell’orchestra dell’Ariston. A fare il miracolo chi se non il santo, il nostro Grignanone, che può tutto. E allora eccolo lì il Peppe nazionale, elegantissimo in giacca coreana nera, che dirige – insieme a Enrico Melozzi – non un pezzo qualunque, ma la versione più punk e insieme gospel nello spirito di Destinazione paradiso che Gianluca e Arisa potessero inventarsi. Toglieteci tutto ma non Peppe Vessicchio.

TOP: La narrazione verticale

Perché in fondo Sanremo è una grande serie tv. L’altra sera Francesca Fagnani riportava la sua chiacchierata con i ragazzi del carcere minorile di Nisida, stasera sul palco è arrivato il cast di Mare fuori, la hit Rai su un gruppo di giovanissimi detenuti che è diventata un fenomeno pop. Se marchetta dev’essere, almeno che sia fatta così, stile cast di Muccino che canta all together Bella senz’anima, qui in chiave gen Z. I giovanissimi attori si uniscono a Matteo Paolillo (che l’hanno scorso era sul Divano Rolling per Sanremo, proud) per una rendition della sigla della serie, con tanto di Valentina Romani in diretta Instagram. Ama non perde occasione di fare directbombing per promuovere il suo profilo. E alla fine arriva Carolina Crescentini (alias la direttrice del carcere) a ribadire il messaggio di Fagnani: tutti hanno diritto a una seconda possibilità. E la mamma di Carolina agli auguri di compleanno.