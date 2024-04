‘Amici’, le pagelle del sesto serale: Malgioglio vuole Martina a Sanremo, Pettinelli da «what the f*ck» e viene eliminato chi non meritava

Sesta puntata horror di Amici, sia per una delle coreografie del guanto di sfida tra coach che per l’eliminazione di una delle migliori concorrenti. Ne erano rimasti otto in gara, ma le tre manche hanno mietuto un’altra vittima, oltre a far emergere qualità e limiti di tutti. Alla fine esce la ballerina Sofia, una delle più complete, che guardando chi rimane aveva qualche carta in più da giocarsi. Intanto Dustin si è dimostrato a tratti dionisiaco, mentre Marisol ha un tallone d’Achille (l’improvvisazione). Martina ha rischiato cantando Italodisco, Petit si è ingarbugliato sul rap e Holden insieme all’auto-tune (ormai sono una coppia) è finito al ballottaggio finale. Nel sabato sera di Canale 5, però, il momento più atteso è lo scontro tra i prof, dove alcuni di loro riescono a dare il peggio di sé. Campioni indiscussi in questa disciplina sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che stavolta si sono travestiti da Samara di The Ring e da “mezzo Frankenstein e mezzo Dracula”. Un momento talmente orripilante che Malgioglio è cascato dalla poltrona, anche se poi è riuscito a promettere a Martina che gli avrebbe scritto un pezzo per proporla a Sanremo (ma li vorranno?). Nonostante tutto, non è questo il clou della serata. Infatti Pettinelli ormai detiene i migliori momenti «what the fuck» al talent, stavolta con lo stage diving da brividi sui ballerini. I comici, invece, sono ancora un flop. Meno male che c’era Can Yaman a parlare italiano come Enrico Pasquale Pratticò.

Il pubblico VOTO

5

Sugli spalti vanno in brodo di giuggiole per il ballo di Giofrè e sostengono Zerbi vestito da “Fracula”. La spiegazione? È materia da psicologi.

Maria De Filippi VOTO

6

All’ora in cui va in onda Amici, la sua lettura dei messaggi nelle buste ha lo stesso tono delle favole della buonanotte. Per provare a ravvivare la sonnolenza post prandiale va a caccia di drammini, tra Marisol (con un problema al ginocchio) e Petit (che si è inceppato nel rap), ma quest’anno mancano le piccole tragedie personali da ingigantire e il format ne risente.

Dustin VOTO

10

Dall’Australia alla Puglia non sente il jet lag e si distingue anche ballando la pizzica. Con Can’t Feel My Face torna sui suoi standard, fra tecnica perfetta e carisma. Si supera nella coreografia di In The End con una prestazione mastodontica. A tratti dionisiaco.

Marisol VOTO

7.5

Un po’ persa nell’improvvisazione sulle note di Essere umani di Mengoni. Emanuel Lo l’ha portata sul terreno per lei più scivoloso e ha ottenuto quello che voleva: farla scivolare. Più a suo agio in balli “da pantera”, come sottolinea la sua coach, e con quelli si salva.

Holden VOTO

5

L’assenza nel daytime perché “ha preferito lavorare sui pezzi” visto che era in ritardo, ha detto Maria, non sembra essergli servito molto. Con Someone you loved è intenso senza strappi emotivi, meglio con Senza di me e Altalene, ma bisognerebbe piuttosto dare il voto all’auto-tune.

Petit VOTO

5

Su 90MIN in sfida con Mida, un po’ perché non è ancora un performer completo e un po’ perché nella seconda strofa si ingarbuglia, va al tappeto. Su pezzi rap più classici torna a fuoco, solo che in Eri piccola così si salva con Martina solo perché lei ha fatto harakiri.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi VOTO

5

Quando Lo la punzecchia sull’insegnamento dell’improvvisazione a Marisol, tira fuori un cartello e scrive: “Che palle”. Intanto la sua ballerina perde la sfida ed è un colpo da incassare che sfoga trasformandosi in Samara di The Ring con Zerbi “mezzo Frankenstein e mezzo Dracula”. È tutto talmente brutto che, per una volta, diventa persino divertente.

Martina VOTO

7-

Lanciata a schiantarsi con Italodisco puntualmente si schianta. Con pezzi così la si mortifica. Recupera con Last Dance e Young and Beautiful dove dimostra la solita notevole estensione vocale. Purtroppo, però, contro il Dustin di ieri sera non c’è avversario che tenga. Con Bruises e Niente come te strappa il passaggio alla prossima puntata e può già pensare al dopo Amici, visto che Malgioglio scriverà un pezzo per lei e la proporrà a Sanremo.

Anna Pettinelli, Raimondo Todaro VOTO

7

La loro esibizione durante il guanto di sfida è diventato il vero momento «what the fuck» di Amici. Todoaro balla mentre Anna canta Maria di Ricky Martin, ma a un certo punto lei si buttata in stage diving sui ballerini tra lo sconcerto generale. L’unico brivido della puntata.

Sofia VOTO

7,5

Trovato il tallone d’Achille di Marisol, l’improvvisazione, lo colpisce senza pietà con una performance densa di pathos. Con Storia d’amore si conferma intensa e versatile. Nell’ultima sfida paga la coreografia, molto dispersiva e che non ne ha valorizzato l’espressività. Con Martina ci sta andare fuori. Tra chi rimane, invece, è superiore ad almeno la metà.

Mida VOTO

6,5

Bella sfida con 90MIN di Salmo deve riscrivere le strofe e, oltre a riempire il palco, è più convincente anche nelle barre rispetto a Petit. Il resto è ordinaria amministrazione su sonorità latine, che per il momento lo catapultano alla settima puntata del serale.

Sarah VOTO

7,5

Con Friends è nel suo mondo elettropop sui banchi di scuola, che però non le permette di esprimersi appieno. Con Bam Bam non si discosta dai pezzi adolescenziali, cristallizzati dall’inedito Sexy amore magica. È il vestito che le hanno cucito addosso e male non le sta.

Lorella Cuccarini, Emanuel Lo VOTO

7,5

Nel guanto di sfida tra professori ballano I Love the Way You Lie e mancava solo il bacio finale (atteso da tanti) per levare a Pettinelli lo scettro di momento clou. Sull’improvvisazione Lo ha trovato il punto debole di Marisol e ha fatto penare la Celentano, che ha vacillato.

Giuseppe Giofrè VOTO

6.5

Da quando ho scritto “è ora di ballare” non passa puntata nella quale non balli sul serio. Ieri con meno olio del solito, forse dalla produzione gli hanno presentato la fattura.

Cristiano Malgioglio VOTO

8

La nonna gli diceva: «Degli uomini senza coraggio bisogna prendere solo un assaggio». Ci pensa Rudy Zerbi a dargliene uno vestito da “Fracula” quando lo bacia facendolo ruzzolare a terra. Intanto infiamma il gossip, visto che tutti vogliono sapere chi è quel partner che gli diceva «te amo demasiado». Promette un pezzo a Martina e di portarla a Sanremo, ce la farà?

Michele Bravi VOTO

6-

Visto che con Giofrè ha funzionato, Michele ma quand’è che canti e non solo qualche secondo di intro? Eddai, un po’ di vitalità.

Rocco Hunt VOTO

5

Ha 20 dischi di platino e 10 dischi d’oro e questo dovrebbe porci delle domande. Sono le risposte che, temo, non ci farebbero molto piacere.

Can Yaman VOTO

6

Presenta la seconda stagione di Viola come il mare, mentre Malgioglio gli palpa i pettorali. Meno male che parla italiano come Enrico Pasquale Pratticò, altrimenti la natura sarebbe stata troppo generosa con lui.

Francesco Cicchella VOTO

4

Sbaglia studio televisivo e invece di Tale e quale show si presenta ad Amici. Fuori luogo. Il vero Geolier, che voleva imitare, sembra guardarlo con malcelata compassione.