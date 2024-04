‘Amici’, le pagelle del quarto serale: la ‘cu*ata’ di Pettinelli è virale, Malgioglio «casca sul pisello» (cit.), ma chi esce tra Sarah e Lil Jolie?

Nel quarto serale di Amici i ballerini volano, mentre i cantanti si scontrano in una serie di performance estenuanti. Di nuovo pochi sussulti nel talent di Canale 5, fra comici che non fanno ridere, ex concorrenti ospiti che conciliano il sonno, tanto che il maggiordomo Omar porta un caffè in studio, anche se servirebbe a noi spettatori (meglio doppio). Solite tre manche e, dopo le eliminazioni di Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia nelle scorse tre puntate, finiscono al ballottaggio Sarah e Lil Jolie ma entrambe – per le titubanze del giudice Michele Bravi – vengono rimandate all’ultimo esame sulle note di Cercami di Renato Zero e Per un’ora d’amore dei Matia Bazar. Intanto Rudi Zerby si trasforma in un orripilante Zerbololo, Pettinelli tira una “culata” già virale sui social e Malgioglio «casca sul pisello».

Il pubblico VOTO

5

Regredito a livello di rumore di sottofondo.

Maria De Filippi VOTO

4.5

A un certo punto neanche lei ricorda le regole del gioco. Tuttapposto Maria??!

Dustin VOTO

9

L’inarrivabile Nureev disse: «Chi vola alto è sempre solo». Definizione che gli si addice.

Marisol VOTO

8

Improvvisando, dimostra la disinvoltura con cui approccia al ballo. Accusata di dare al massimo il 60 per cento, reagisce e ci aggiunge 20 venti punti percentuali facendo il vuoto. Se ne avesse altri 20 non si ritroverebbe attorno rivali, neanche Dustin. Ma per ora…

Holden VOTO

5.5

Quando canta «il tuo corpo si muove col mio», l’unico a muoversi effettivamente è quello della ballerina, perché lui ha la mobilità di un comodino Ikea (già montato). Nel canto con l’inedito e con Se piovesse il tuo nome (nonostante qualche incertezza) se la cava.

Petit VOTO

5

Sweet Home Chicago napoletanizzata è una performance da Canta Tu. Con Un’estate fa, mashuppata fra italiano e francese, farebbe esclamare a Califano: «Nella palude se sarva solo er coccodrillo». E lui, più che un alligatore pare un armadillo. Si salva al ballottaggio con la streammatissima e ruffianissima Mammamì, che è la mia esclamazione ogni volta che canta.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi VOTO

4

Il filosofo Slavoj Žižek ha scritto che «il trash è l’apocalisse del gusto». Non credo però abbia mai visto le trasformazioni di Zerbi in Annaliso e in Zerbololo. Così l’apocalisse non è vicina, ci ha già investito e il risultato è questo. La Celentano invece si scontra con Lo e, per una volta, ha la peggio sulla importanza dell’improvvisazione nella danza. Serataccia.

Gaia VOTO

S.V.

Infortunata, sarà sostituita temporaneamente da Aurora Ranvestel. Un abbraccio!

Martina VOTO

7.5

Credibile su Texas Hold’em e nell’inedito, nel duetto trascina Lil Jolie e con quella voce può fare ciò che vuole. Il palco ancora non lo riempie, ma ha tempo per imparare le soft skill.

Lil Jolie VOTO

7

In duetto con Martina scompare visti i diversi spessori di vocalità. Con C’è tempo di Fossati è a fuoco, così come in Lontano dagli occhi, meno in Because the Night. Il cantautorato e certe venature rockeggianti la valorizzano. La sfida all’ultima nota con Sarah è rinviata, ma a naso non sembra la favorita. Il talento c’è, l’uscita non sarebbe un dramma.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro VOTO

4

È evidente che Todaro voglia eliminarla: nella coreografia tra coach lancia la Pettinelli a destra e a manca e, dopo una “culata” clamorosa, la sbatte a terra neanche fosse sul ring di Wrestlemania. Lei come una pallina magica rimbalza qua e là senza lamenti: stoica.

Sofia VOTO

8

Sull’improvvisazione, sfidando Marisol, tira fuori tutta la tecnica di cui è dotata e una grinta che finora non si era vista. Il gesto di sberleffo verso la sfidante è uno dei pochi momenti “rock” di questo serale. Su La bambola svela grande teatralità e non smette di stupire.

Mida VOTO

6.5

Su ritmi latini è nella sua comfort zone, sia nel canto che nella presenza scenica (come nella sfida con Holden). Stavolta cammina sul velluto.

Sarah VOTO

7.5

Nonostante le sue esibizioni migliori da quanto è iniziato il serale finisce al ballottaggio e sembra la favorita, soprattutto all’interno del contenitore Amici. Dal pop più morbido alle interpretazioni intimiste, sembra aver fatto il salto di qualità in consapevolezza.

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo VOTO

6.5

Lo si scontra con la Celentano sull’improvvisazione dei ballerini e la mette in riga, per una volta. Nello stesso modo Cuccarini con Rudi Zerby, ma con lui è come sparare sulla croce rossa. Competenti e agguerriti, sono la squadra più rognosa da affrontare. Nel guanto di sfida tra coach non hanno rivali e reiterare questa superiorità sfiora il bullismo verso i colleghi.

Giuseppe Giofrè VOTO

5

Accenna qualche passo di danza in apertura, poi si ricordano soltanto ammiccamenti a favor di telecamera. Sei bello Giuseppe, ma qualcosa in più di specchiarti ce lo fai vedere o no?

Cristiano Malgioglio VOTO

6.5

La Celentano lo accusa di essere «cascato sul pisello» ma, doppi sensi a parte, è un biasimo ingiustificato perché sull’improvvisazione fa bene a tenere la barra dritta. Quando tocca i “pettorali” di Zerbololo ha l’espressione di chi sta schiacciando una cimice. Coraggioso.

Michele Bravi VOTO

5

Nella sfida tra Sarah e Lil Jolie si inventa un’altra prova, rimandando entrambe alla prossima puntata per un ultimo ascolto. Una trovata autorale, più che da giudice. Aziendalista.