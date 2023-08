Zendaya ricorda Angus Cloud: «Bellezza infinita, luce sconfinata»

“Non ci sono parole per descrivere l’infinita bellezza che è Angus (Conor)”. Così inizia il ricordo di Zendaya, pubblicato sul profilo Instagram dell’attrice, di Angus Cloud, collega sul set di Euphoria, la serie di Sam Levinson che ha consacrato lei come star e reso lui uno dei volti più amati dello show, nei panni di Fezco.

Cloud è morto lunedì 31 luglio a 25 anni per cause che non sono ancora state rese note. Aveva perso il padre una settimana prima, come riportato nella nota lasciata dalla famiglia.

“Sono grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di guardare i suoi occhi gentili e il suo sorriso radioso, o di sentire la sua risata contagiosa (solo a pensarci, sorrido anche adesso)”, continua Zendaya.

“In tanti usano spesso quest’espressione, per parlare delle persone che amano: potevano illuminare qualsiasi stanza in cui entrassero. Ma lasciatemi dire che lui, in questo, era il migliore. Vorrei ricordarlo così. Per tutta quella luce sconfinata, per l’amore e la gioia che ha sempre fatto in modo di regalarci. Farò tesoro di ogni momento passato con lui”.

Qui il post di Zendaya: