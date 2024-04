Zendaya ha detto che potrebbe pubblicare nuova musica

Zendaya non pubblica nuova musica da un paio d’anni, e cioè da quando ha collaborato con Labrinth per la colonna sonora di Euphoria.

Durante un’apparizione al The Jennifer Hudson Show (che andrà in onda stasera negli USA) per la promozione di Challengers, la star 27enne ha spiegato perché ha smesso di pubblicare pezzi e ha anticipato quando avrebbe potuto tornare a farlo.

“Amo la musica, è speciale per me. Penso che far parte di quell’industria, forse, non abbia ucciso la gioia di fare musica, ma quando metti insieme musica e affari a volte può non essere bello”, ha spiegato Zendaya.

Che ha poi rivelato quando potrebbe rilasciare nuovo materiale. “Sai, penso che se arrivasse il momento giusto… perché mi piace scrivere per me stessa, ma se ci arrivasse quel momento, forse, pubblicherei qualcosina”, ha scherzato. “Ma non agitatevi! Vedremo, forse, un giorno”.

Nel 2022, Zendaya ha parlato di lasciare la musica e ha ringraziato i fan per il supporto alla sua collaborazione con Labrinth.

Durante lo show, Zendaya ha anche parlato della sua ospitata sul palco del Coachella, dei suoi look iconici e del suo imminente ruolo come co-chair del Met Gala 2024, oltre alla preparazione per Challengers.