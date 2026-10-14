‘X-Files’, in arrivo la serie-reboot firmata da Ryan Coogler

Il regista dei Peccatori torna a credere agli alieni. Hulu ha dato il via libera alla serie-reboot di X-Files firmata da Ryan Coogler, che del pilot (commissionato a febbraio) è sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. A darne notizia è Variety.

Al centro ci sono due agenti dell’FBI «pluridecorati ma diversissimi», che stringono un legame improbabile quando vengono assegnati a una divisione chiusa da tempo, quella dei casi legati a fenomeni inspiegabili. Li interpretano Danielle Deadwyler (Till, The Piano Lesson) e Himesh Patel (Yesterday, Odissea), di nuovo insieme dopo Station Eleven. Secondo una fonte di Variety non saranno nuove versioni di Fox Mulder e Dana Scully, ma personaggi inediti. Il trench di David Duchovny e lo scetticismo di Gillian Anderson restano in archivio.

«Amo X-Files da molto tempo, quindi avere l’occasione di scrivere e dirigere il pilot ha significato molto per me», ha dichiarato Coogler. «Quello che Chris Carter ha creato è speciale, e volevamo onorare tutto ciò che ha fatto entrare la serie originale in sintonia con così tante persone, trovando però la nostra strada dentro quel mondo».

La showrunner sarà Jennifer Yale, produttrice esecutiva insieme a Coogler stesso, a Zinzi Coogler e Sev Ohanian (soci di Proximity Media) e allo stesso Carter.

Per Coogler è il progetto più atteso dopo la corsa agli Oscar dei Peccatori: 16 nomination, record assoluto, e quattro statuette, tra cui la sceneggiatura e il miglior attore a Michael B. Jordan. L’X-Files originale, nato su Fox nel 1993, ha attraversato 11 stagioni, 61 nomination agli Emmy e 15 vittorie. La verità è ancora là fuori, ma talvolta a cercarla ci sono facce nuove.