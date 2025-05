X Factor 2025: esce Agnelli ed entra Gabbani, è ufficiale

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni ora c’è l’ufficialità: Francesco Gabbani sarà il nuovo giudice di X Factor Italia. Esce dal quartetto Manuel Agnelli, uno dei giudici col più alto numero di edizioni all’attivo, che l’anno scorso ha portato alla vittoria uno dei suoi artisti, la giovanissima Mimì.

Resta invariato il resto della giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. L’annuncio è arrivato con un video pubblicato sui social del programma:

La nuova edizione è prevista per settembre su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione, confermata Giorgia, mentre per Francesco Gabbani questo è un esordio assoluto in un talent show.

Tutta la giuria e la conduttrice saranno impegnati tra pochi giorni nelle prime audizioni: le date delle registrazioni saranno 3-4 | 6-7 giugno. Per partecipare come pubblico basta inviare una email a pubblicoxf2025@fremantle.com