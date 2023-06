Wes Anderson su Bill Murray: «Fa parte della mia famiglia»

Wes Anderson ha detto che il suo rapporto di lavoro con Bill Murray non è stato influenzato in nessun modo dalle accuse di cattiva condotta mosse contro l’attore.

In un’intervista con IndieWire, Anderson ha spiegato: «La mia relazione con Bill parte da lontano, è stato un mio grande sostenitore fin dall’inizio. Non mi permetto di parlare dell’esperienza di qualcun altro, ma lui fa davvero parte della mia famiglia. Cioè, è il padrino di mia figlia. Anzi, l’ha proprio battezzata lui, le ha messo l’acqua in testa».

Lo scorso aprile, Searchlight Pictures ha interrotto la produzione del debutto alla regia di Aziz Ansari, Being Mortal, dopo che Murray era stato denunciato per “comportamenti inappropriati”. In un’intervista, Murray ha definito l’incidente come “una divergenza di opinioni”.

Secondo un report di Puck dell’ottobre 2022, Murray si sarebbe messo a cavalcioni su una donna dello staff e le avrebbe baciato il corpo e la bocca mentre entrambi indossavano mascherine. A seguito di un processo di mediazione, Murray ha pagato un risarcimento di 100mila dollari.

Più o meno nello stesso periodo in cui è stato diffuso l’accordo, Geena Davis ha affermato nel suo memoir, Dying of Politeness, che Murray l’avrebbe molestata con un dispositivo da massaggio durante la realizzazione della comedy poliziesca del 1990, Scappiamo col malloppo. Davis ha anche raccontato che l’attore le avrebbe urlato contro sul set.

Murray è apparso in un totale di nove film di Anderson nel corso degli anni, incluso il ruolo da protagonista in Le avventure acquatiche di Steve Zissou. L’attore doveva essere anche nell’ultimo film lungometraggio del regista, Asteroid City, ma non ha potuto prendere parte alle riprese dopo essere risultato positivo al COVID.