Wes Anderson, ecco la prima immagine di ‘The Wonderful Life of Henry Sugar’

È arrivata online la prima immagine di The Wonderful Story of Henry Sugar, il nuovo “corto” diretto da Wes Anderson che sarà presentato fuori concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia (qui il programma completo).

A pochi mesi da Asteroid City, in concorso all’ultimo Festival di Cannes, Anderson torna con “un piccolo capolavoro, poco meno di 40 minuti, dal racconto di Roald Dahl”, come l’ha presentato il direttore della Mostra Alberto Barbera.

Il cast vede coinvolti come al solito grandi nomi: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley e Richard Ayoade.

Il film, prodotto da Netflix, racconta la parabola dell’uomo del titolo (interpretato da Cumberbatch), che impara una tecnica tutta sua di usare la magia per influenzare il mondo che lo circonda.

Nella prima foto The Wonderful Story of Henry Sugar diffusa ora, si vedono Dev Patel, Ben Kinglsey e Richard Ayoade, in perfetto stile Anderson.

Eccola: