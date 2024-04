Warner Bros ha messo in lavorazione ‘Matrix 5’, il regista sarà Drew Goddard

Prepariamoci a entrare di nuovo nel Matrix. Dopo voci, desideri, e tanta nostalgia, sembra tutto vero: il quinto capitolo della saga di Lilly e Lana Wachowski arriverà, e, come le puntate precedenti, sarà prodotto da Warner Bros. A darne annuncio è stato il President of Production della major, Jesse Ehrman, svelando anche il nome del primo candidato regista per l’operazione: Drew Goddard.

«Drew ci ha portato una nuova idea, e siamo tutti convinti che sarebbe una via fantastica sia per far continuare il mondo di Matrix, ma anche per rendere omaggio al lavoro che Lilly e Lana hanno cominciato 25 anni fa. Un progetto che sarà molto personale, tutto partirà dall’amore di Drew per la storia e i personaggi, e alla sua lettura delle vicende. Tutti, a Warner Bros. Discovery, siamo entusiasti di questa nuova avventura».

Matrix 5, dunque, sarebbe il primo a non avere alla regia le sorelle Wachowski, anche se Lana dovrebbe ricoprire il ruolo di Executive Producer. Goddard ha commentato così: «Non è un’esagerazione dire che i film di Matrix hanno cambiato sia il cinema che la mia vita. Lana e Lilly sono delle artiste squisite, e il loro lavoro mi ispira ogni giorno. Dire che sono grato di avere l’opportunità di creare storie all’interno del loro mondo è davvero, davvero riduttivo».

Ancora non si hanno dettagli ulteriori né sulla trama, né sulla formazione del possibile cast. Insomma, per quanto sarebbe difficile immaginare il Matrix senza Neo (leggasi: Keanu Reeves), sappiamo che le sorprese non potranno che esserci. Rimaniamo in ascolto.