Vince Gilligan sta tornando con una nuova serie tv

Era tempo che giravano voci sul prossimo progetto seriale di Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad. Ora, Apple TV+ vuole farci sapere che ci siamo quasi.

Ieri, la piattaforma streaming ha pubblicato su YouTube un video countdown, al termine del quale dovrebbe apparire per la prima volta il trailer della serie accompagnato dalla tagline: Happiness Is Contagious. Nel momento in cui scriviamo mancano 11 ore.

Happiness is Contagious

Nulla ancora si sa sul titolo ufficiale della serie tv, di cui Apple ha acquisito i diritti tre anni fa. Si può ipotizzare, a questo punto, che si tratti del tema della felicità, in qualche forma. Altre cose che sappiamo: Rhea Seehorn, già in Breaking Bad, dovrebbe far arte del cast. Nel 2022, qualcuno aveva descritto il nuovo lavoro di Gilligan come un prodotto sci-fi simile ad Ai confini delle realtà. Eppure, Deadline scriveva nello stesso anno, potremmo aspettarci una serie comunque ambientata nel nostro tempo e mondo.

Nel 2023, Gilligan aveva dichiarato a Variety che la serie sarebbe stata sempre ambientata ad Albuquerque, ma in un mondo radicalmente diverso da quello di Breaking Bad.