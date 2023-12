Vin Diesel è stato accusato di molestie sessuali

Vin Diesel è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna che afferma di aver lavorato per un breve periodo come sua assistente più di dieci anni fa, secondo una causa intentata giovedì e visionata da Rolling Stone.

La querelante, Asta Jonasson, che lavora nell’industria cinematografica e televisiva, ha affermato nella denuncia che Diesel l’ha palpeggiata, baciata con la forza e si è masturbato davanti a lei nella sua camera d’albergo ad Atlanta nel 2010. Ha dichiarato che la presunta aggressione ha avuto luogo poco più di una settimana dopo che Diesel e la sua società di produzione, One Race Productions, l’avevano assunta durante le riprese di Fast & Furious 5. Ha anche accusato One Race di averla licenziata il giorno successivo come rappresaglia per aver resistito alle avances di Diesel.

La causa contro Diesel elenca diversi capi di imputazione tra cui violenza sessuale e inflizione intenzionale di disagio emotivo. Anche One Race e la sorella di Diesel, Samantha Vincent, una produttrice della società, sono elencate come coimputate e accusate di ritorsioni, licenziamento illegittimo, supervisione e trattenimento negligente.

“Per anni, la signora Jonasson è rimasta in silenzio, timorosa di parlare contro uno degli attori di maggior incasso al mondo, temendo di essere ostracizzata dall’industria che aveva un modello di protezione degli uomini potenti e di silenzio dei sopravvissuti a molestie e aggressioni sessuali”, si legge nella causa, dove si spiega anche che i dipendenti dell’azienda erano tenuti a firmare accordi di non divulgazione al momento dell’assunzione.

Secondo quanto segue, Jonasson ha deciso di farsi avanti ora, citando il movimento #MeToo, nonché l’AB2777 della California, che, come l’Adult Survivors Act di New York, consente che alcune denunce di cattiva condotta sessuale siano presentate in tribunale civile indipendentemente dal termine di prescrizione.

“Con il potere dei movimenti #MeToo e Time’s Up, e con la protezione dello Speak Out Act e la recente ripresa delle sue affermazioni da parte di AB2777, la signora Jonasson non è più disposta a rimanere in silenzio e cerca di rivendicare il suo libero arbitrio e la giustizia le sofferenza che ha subito per mano di Vin Diesel e One Race”.

Un rappresentante di Diesel non ha ancora risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone.

Jonasson ha affermato in seguito di essere stata assunta il 2 settembre 2010 e di essere volata ad Atlanta – dove si girava Fast & Furious 5 – il giorno stesso. Il primo incarico che Diesel le ha affidato è stato quello di organizzare un barbecue per il Labor Day per alcuni membri del cast e della troupe del film.

Secondo quanto segue, la presunta aggressione è avvenuta poco più di una settimana dopo, il 10 settembre, quando a Jonasson è stato detto di incontrare Diesel all’Havana Club, dove l’attore stava festeggiando. Alla fine Diesel se n’è andato la mattina presto con molte delle hostess che lavoravano nel club per tornare al St. Regis Hotel, afferma la causa. Secondo l’accusa, anche la Jonasson è tornata indietro, dove ha visto Diesel e una delle sue guardie di sicurezza conversare con le hostess nella suite di lusso in cui alloggiava l’attore.

Diesel è andato nella camera da letto principale della suite con una delle hostess, e tutti tranne Jonasson e un’altra donna hanno lasciato la suite. Alla fine, Jonasson ha ricevuto una chiamata dalla sicurezza di Diesel che le diceva che l’attore non rispondeva al telefono e gli diceva che doveva lasciare l’hotel. Le due hostess se ne sono andate e, secondo la denuncia, Jonasson è entrata nella camera da letto di Diesel per andare a parlargli.

Ha preso il telefono da una cassettiera e glielo ha passato quando Diesel avrebbe “afferrato i polsi della signora Jonasson, uno con ciascuna delle sue mani, e l’avrebbe trascinata sul letto” prima di “intrappolare la signora Jonasson in un abbraccio mentre lei ha immediatamente cercato di sfuggire alla sua presa e di alzarsi dal letto”.

La donna sarebbe riuscita ad allontanarsi da Diesel e a lasciare la camera da letto. Secondo l’accusa, Diesel l’avrebbe seguita fuori e le avrebbe detto di non andarsene. Ha seguito le sue istruzioni, “incerta se Vin Diesel fosse ancora ubriaco e sempre più preoccupata che non se ne andasse”.

Diesel le si sarebbe avvicinato e ancora una volta l’avrebbe stretta. Jonasson “era estremamente a disagio ma si sentiva impotente nel fermare Vin Diesel”, afferma la causa. “Vin Diesel era il suo capo, era fisicamente più grande e più forte della signora Jonasson, e la signora Jonasson aveva paura per la sua sicurezza personale e lavorativa se avesse dovuto farlo arrabbiare”.

“Vin Diesel ha continuato a palpare il corpo della signora Jonasson, compreso il suo seno, e ha baciato con la forza la signora Jonasson, che lo ha continuamente supplicato di fermarsi”, secondo quanto segue. “Vin Diesel ha ignorato le sue suppliche e ha iniziato a baciare il petto e la clavicola della signora Jonasson.”

Diesel poi si è inginocchiato, secondo l’accusa, ha tirato su il vestito di Jonasson e ha tentato di toglierle la biancheria intima mentre “la molestava”, toccandole anche l’interno delle cosce.

Jonasson si è presumibilmente messa a correre lungo il corridoio e ha buttato a terra Diesel, ma lui l’avrebbe seguita e inchiodata al muro, dove avrebbe iniziato di nuovo a palpeggiarla.

Diesel avrebbe posizionato le mani di Jonasson sul suo pene eretto sopra la biancheria intima, secondo la causa, ma Jonasson “ha tirato via la sua mano e è rifiutata verbalmente”. Diesel avrebbe poi “tirato fuori il pene dalle mutande e avrebbe iniziato a masturbarsi” mentre Jonasson era ancora inchiodata al muro. Impaurita, Jonasson ha chiuso gli occhi e sentito Diesel gemere, secondo l’accusa. Alla fine l’ha lasciata andare prima di andare in bagno e aprire l’acqua.

Diesel ha poi lasciato la suite dell’hotel.

Ore dopo, secondo l’accusa, Jonasson ricevette una telefonata da Vincent, che le disse che non avevano bisogno di “nessun aiuto extra” e che Jonasson era stata licenziata.

“Il messaggio era chiaro”, si legge di seguito. “Jonasson è stata licenziata per aver resistito coraggiosamente alla violenza sessuale di Vin Diesel, Vin Diesel sarebbe stato protetto e la sua violenza sessuale sarebbe stata coperta”.

Diesel è una delle numerose figure di spicco dell’industria della musica e dell’intrattenimento in generale che sono state accusate di cattiva condotta sessuale nell’ultimo anno, poiché la legislazione ha consentito di portare avanti le vecchie denunce in tribunale civile. Altri che ora affrontano cause legali includono Sean “Diddy” Combs, Russell Brand, Jamie Foxx, Axl Rose, Jimmy Iovine e L.A. Reid.

Da Rolling Stone US