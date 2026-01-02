Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones, sarebbe stata trovata morta

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria Jones, sarebbe stata trovata morta in una stanza d’hotel a San Francisco. Secondo TMZ, che cita diverse fonti delle forze dell’ordine, la 34enne è stata scoperta nelle prime ore del 1 gennaio.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco ha confermato a People di essere intervenuto per un’emergenza all’hotel Fairmont poco prima delle 3 del mattino di giovedì (ora locale) e che sul posto è stata trovata una persona morta, senza però renderne noto il nome. NBC ha poi riportato che, secondo una fonte di polizia, la donna trovata in hotel sarebbe Victoria Jones. Al momento non sono state comunicate le cause della morte e l’identità della vittima non è stata confermata ufficialmente.

Victoria Jones era la seconda figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones e della sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. La coppia ha anche un figlio, Austin Jones, 43 anni. Da bambina era apparsa in alcuni film insieme al padre, tra cui Men in Black II e Le tre sepolture (diretto da Tommy Lee Jones nel 2005). Negli anni 2000 aveva anche recitato nella serie tv One Tree Hill.