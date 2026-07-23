Venezia 83, annunciato il programma: ci saranno anche gli Oasis

Prima la Notizia: Oasis: Don’t Look Back in Anger, l’attesissimo doc sul backstage del tour di reunion della band, creato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, sarà presentato a Venezia 83 (prima di arrivare al cinema il 10 settembre e poi su Disney+). «E i fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia a presentare il film», ha annunciato Alberto Barbera.

«Dalla selezione esce un’idea del cinema come strumento di conoscenza del reale», ha poi anticipato il direttore rispetto ai film di quest’anno, «guerre, cambiamento climatico, immigrazione, fratture nelle famiglie, speranze e timore adolescenti, tensioni sociali, lascito delle vicende del passato (che non è mai tale). Non esiste nulla che unisca la funzione estetica, culturale e sociale altrettanto potente e appassionante come il cinema. Si diceva che il cinema è il mondo, oggi diciamo che i film sono gli hashtag del mondo contemporaneo. Il cinema non è moribondo, ma è in grando di rinnovare se stesso continuando a produrre miracoli della visione».

E allora via con la presentazione della selezione ufficiale dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 2 settembre al 12 settembre 2026.

Cinque i film italiani nella competizione principale: Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis (dal memoir di Antonio Franchini), Succederà questa notte di Nanni Moretti (con Louis Garrel e Jasmine Trinca), The Echo Chamber di Andrea Pallaoro (con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon), L’estranea di Paolo Strippoli.

In concorso tra gli altri anche Bucking Fastard di Werner Herzog con Kate e Rooney Mara, Wild Horse Nine di Martin McDonagh con John Malkovich, Company di Casey Affleck con Nick Nolte, Primetime di Lance Oppenheim con Robert Pattinson e Bunker di Florian Zeller con Penélope Cruz e Javier Bardem.

Già annunciati i Leoni d’oro alla carriera: George Clooney e Ellen Burstyn, protagonista di Place to Be di Kornél Mundruczó, accanto a Taika Waititi, e nel cast del corto Flesh Impact della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, dedicato ai 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Nello spazio dedicato alle serie ne debutta soltanto una ed è italiana: Peccato diretta da Valerio Vestoso, ma scritta a interpretata da Emanuela Fanelli, una mocumentary comedy che ripercorre la sua tragicomica carriera.

Fuori concorso c’è anche una sezione speciale, Films on Films, con documentari sul cinema, a partire da Joie de vivre analisi dei film di Bernardo Bertolucci (di ben 435 minuti) by Luca Guadagnino. E poi una sorta di festival nel festival dedicato al cinema di non fiction: da What Love Builds di Russell Crowe, che ripercorre la sua attività di attore, ma soprattutto quella prediletta di musicista, al doc su Elon Musk di Alex Gibney, da Citizen Osama di Amhed Hassouna, su un fotoreporter che non ha lasciato Gaza durante tutta l’invasione israeliana, mentre i suoi colleghi venivano uccisi davanti a lui, fino a My Undesirable Friends: Part II – Exile di Julia Loktev sulla fuga dei dissenti e contro-informatori dalla Russia di Putin, un doc sul teatro Kabuki di Takashi Miike (#tuttovero) e Be Brave di Francesco Carrozzini, il doc su Renzo Rosso fatto con l’AI.

Oltre al già annunciato Dio ride di Giovanni Veronesi (film di chiusura), fuori gara anche alcuni maestri italiani: Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. E ci sono quattro italiani anche nel concorso di Orizzonti, La ragazza con la Leica di Alina Marazzi su Gerda Taro, Una storia, esordio alla regia di Anna Foglietta, La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, tratto dal romanzo di Nicola Lagioia, e I figli della scimmia di Tommaso Landucci starring Riccardo Scamarcio. In Spotlight Serpenti di Roberto De Paolis Maino, scritto con i fratelli D’Innocenzo.

Qui la selezione completa di Venezia 83:

Concorso

Ink – Danny Boyle (film d’apertura)

Company – Casey Affleck

A Bit of Light – Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires – Marco Bechis

Un bon petit soldat – Stéphane Brizé

Il fuoco che ti porti dentro – Edoardo De Angelis

Woman Unknown – May el-Toukhy

Bucking Fastard – Werner Herzog

A Place to Heal – Cédric Kahn

Dau – Ilya Khrzhanovsky

Look Back – Hirokazu Kore’eda

Possible Love – Lee Chang-dong

Wild Horse Nine – Martin McDonagh

Succederà questa notte – Nanni Moretti

Primetime – Lance Oppenheim

The Echo Chamber – Andrea Pallaoro

Un peu avant minuit – Nicolas Pariser

L’estranea – Paolo Strippoli

Mr. Nelson, Did You Kill People? – Shinya Tsukamoto

Bunker – Florian Zeller

Fuori concorso – Fiction

Dio ride – Giovanni Veronesi (film di chiusura)

Nessun dolore – Gianni Amelio

Let Us Through, Dear Ancestors – Lav Diaz

Father Joe – Barthélémy Grossmann

Scherzetto – Mario Martone

Place to Be – Kornél Mundruczó

No Paradise if You Are Killed by a Woman – Halkawt Mustafa

Arrested Memories – Sabu

The Basics of Philosophy – Paul Schrader

Un bon avocat – Tristan Séguéla

Jupiter – Alexandre Smia

Fuori concorso – Non fiction

Be Brave – Francesco Carrozzini

What Love Builds – Russell Crowe

Burgundy – Michael Dweck, Gregory Kershaw

Musk – Alex Gibney

The Road to Jericho – Amos Gitai

Citizen Osama – Amhed Hassouna

Union Town – Barbara Kopple

Holy Wood Dust – Victor Kossakovsky

Letters from the Silenced Country – Andrei Kusila

Biografía di Jorge Luis Borges – Mariano Llinás

My Undesirable Friends: Part II – Exile – Julia Loktev

Boatbuilders – Luke Lorentzen

Imperium – Sergei Loznitsa

Shumei – The Living Legacy of Kabuki – Takashi Miike

Queer Edward II – Theo Rollason

Oasis: Don’t Look Back in Anger – Dylan Southern, Will Lovelace

Dust – Tsai Ming-liang

Everest: The Other Side – Elisabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

From Inside Out: The Architecture of Peter Zumthor – Wim Wenders

Fuori concorso – Film on Films

Juso per ferie – Karen Di Porto

Nino – Un film su Nino Rota – Walter Fasano

The Pervert’s Guide to Utopias – Sophie Fiennes

Joie de vivre – Luca Guadagnino

Twist and Shoot Mister Suzuki – Yves Montmayeur

Intermission – Yonfan

Fuori concorso – Series

Peccato – Valerio Vestoso

Fuori concorso – Cortometraggi

Flesh Impact – Maggie Gyllenhaal

Wild Asparagus – Avi Mograbi

They’re Here – Laura Poitras, Rachel Mueller

Fuori concorso – Proiezione speciale

Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 200-2012 – Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori, Nicoletta Berardi

Orizzonti – Concorso

La ragazza con la Leica – Alina Marazzi (film d’apertura)

The Burning Giants – Phuttiphong Aroonpheng

What Belongs to Others – Grzegorz Dębowski

Una storia – Anna Foglietta

La città dei vivi – Edoardo Gabbriellini

Falling House – Mohsen Gharaei

Too Much Sugar – Robert Greene

The Difficult Bride – Rubaiyat Hossain

La maison du vent – Auguste Bernard Kouemo Yanghu

I figli della scimmia – Tommaso Landucci

A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra – Jacqueline Lentzou

Oasis – Jannis Lenz

Until the Day Ends – Jelena Maksimović

La moula – Jérôme Pierrat

Lovers in the Blue Night – Anuparna Roy

Un détour par Diane – Ann Sirot, Raphaël Balboni

The Color of the Sun – Xavier Tera

Eklipse – Manuel Wetscher

Big Little Things – Michelle Zhou

Venice Spotlight

Sumo: Spirit Weighs Nothing – Erik Shirai

Conversation with the Sea – Muayad Alayan

Hombre al agua – Gael García Bernal

Serpenti – Roberto De Paolis Maino

Furies – Rami Kodeih

Guria – Levan Koguashvili

Ground Floor – Gábor Reisz

I Matter – Alina Șerban