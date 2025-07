Venezia 82, annunciato il programma: ci sono del Toro, Lanthimos e Jarmusch. Guadagnino fuori concorso

La conferenza di Venezia 82 si è aperta (e chiusa) con un estratto dal film ancora incompiuto che Franco Maresco sta dedicando a Goffredo Fofi, il grande critico recentemente scomparso.

«Questa è una Mostra, non un Festival», ha sottolineato poi il presidente dei Biennale Pietrangelo Buttafuoco. «Ed è cresciuto sempre di più il pubblico giovane: la presenza di 2300 studenti universitari che si sono accreditati dimostra un interesse sorprendente da parte loro per questa antica Mostra».

«I sogni possono avvicinarsi fino a diventare realtà. Ed essere temerari porta sempre più incontro al premio. Questa fede temeraria trasfusa nell’arte è quella che porta acqua a chi ha sete, un tetto a chi ha avuto distrutta la casa, destina verità a chi ha avuto imposta solo e soltanto menzogna. Se non ci sono i notiziari c’è il cinema a portare conoscenza», ha concluso il presidente, per poi passare la parola ad Alberto Barbera.

«Ogni anno vi prometto di essere più breve e lo faccio anche quest’anno», ha attaccato il direttore della Mostra del Cinema. «Per riuscirci salterò tutti i preliminari, come i numeri dei film arrivati e i grafici sulle percentuali di genere, che comunque troverete nella cartella stampa. Insomma, niente cifre e cominciamo subito con i film che abbiamo selezionato».

E allora via con la presentazione della selezione ufficiale dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

I film in concorso sono 21 «uno in meno dell’anno scorso, mi riprometto di non superare i 18, ma sforo sempre», confessa Barbera. Cinque i film italiani nella competizione principale: apre la Mostra La grazia di Paolo Sorrentino, poi ci sono Duse di Pietro Marcello starring Valeria Bruni Tedeschi, Elisa di Leonardo Di Costanzo (con Roschdy Zem e Barbara Ronchi) Un film fatto per bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. In concorso anche il film di Olivier Assayas su Putin (che ha il volto di Jude Law), Jay Kelly di Noah Baumbach con George Clooney, il ritorno di Kathryn Bigelow con un film sui rischi dell’atomica, quello di Park Chan-wook a Venezia a 20 anni da Lady Vendetta, l’attesissimo Frankenstein di Guillermo del Toro con Oscar Isaac e Jacob Elordi, la prima volta in concorso di Jim Jarmusch con Father Mother Sister Brother, Bugonia di Yorgos Lanthimos, di nuovo in competizione con Emma Stone. E tanto altro.

A sorpresa After The Hunt di Luca Guadagnino è fuori concorso «per scelta dello stesso Guadagnino e della produzione di Amazon, ma è la prima volta che Julia Roberts calcherà il tappeto rosso di Venezia», spiega il direttore. Forse l’assenza che risalta di più rispetto ai pronostici è quella di Marty Supreme, il film dell’altro fratello Safdie, Josh, con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, mentre Benny Safdie è in concorso con The Smashing Machine starring The Rock ed Emily Blunt.

Già annunciati i Leoni d’oro alla carriera: Werner Herzog, «forse il più grande documentarista vivente», che presenta il suo nuovo doc, e Kim Novak, al centro del nuovo film di Alexandre Philippe. Nell spazio dedicato alle serie debuttano Portobello di Marco Bellocchio e Il mostro di Stefano Sollima.

Fuori concorso c’è anche una sezione speciale cinema e musica, con documentari su Nino D’Angelo, Piero Pelù, il Newport Folk Festival e Francesco De Gregori, e ci sono due italiane anche nel concorso di Orizzonti, Carolina Cavalli e Laura Samani. Che vede anche il debutto alla regia di Stillz, il regista di Bad Bunny e Rosalía.

Qui la selezione completa di Venezia 82:

Concorso

La grazia – Paolo Sorrentino (film di apertura)

The Wizard of the Kremlin – Olivier Assayas

Jay Kelly – Noah Baumbach

The Voice of Hind Raja – Kaouther Ben Hania

A House of Dynamite – Kathryn Bigelow

The Sun Rises on Us All – Cai Shangjun

Frankenstein – Guillermo del Toro

Elisa – Leonardo Di Costanzo

À pied d’oeuvre – Valérie Donzelli

Silent Friend – Ildikó Enyedi

The Testament of Ann Lee – Mona Fastvold

Father Mother Sister Brother – Jim Jarmusch

Bugonia – Yorgos Lanthimos

Duse – Pietro Marcello

Un film fatto per bene – Franco Maresco

Orphan – László Nemes

L’Étranger – François Ozon

No Other Choice – Park Chan-wook

Sotto le nuvole – Gianfranco Rosi

The Smashing Machine – Benny Safdie

Girl – Shu Qi

Fuori concorso – Fiction

Chien 51 – Cédric Jimenez (film di chiusura)

Sermon to the Void – Hilal Baydarov

L’isola di Andrea – Antonio Capuano

Il maestro – Andrea Di Stefano

After The Hunt – Luca Guadagnino

Hateshinaki Scarlet – Mamoru Hosoda

The Last Viking – Anders Thomas Jensen

In the Hand of Dante – Julian Schnabel

La valle dei sorrisi – Paolo Strippoli

Dead Man’s Wire – Gus Van Sant

Orfeo – Virgilio Villoresi

Fuori concorso – Non fiction

Kabul. Between Prayers – Aboozar Amini

Ferdinando Scianna: il fotografo dell’ombra – Roberto Andò

Marc by Sofia – Sofia Coppola

I diari di Angela – Noi due cineasti. Capitolo terzo – Yervat Gianikian, Angela Ricci Lucchi

Ghost Elephants – Werner Herzog

My Father and Qaddafi – Jihan K

The Tale of Sylian – Tamara Kotevska

Nuestra tierra – Lucrecia Martel

Remake – Ross McElwee

Kim Novak’s Vertigo – Alexandre Philippe

Cover-Up – Laura Poitras, Mark Obenhaus

Broken English – Jane Pollard, Iain Forsyth

Notes of a True Criminal – Alexander Rodnyansky, Andriy Alferov

Director’s Diary – Aleksandr Sokurov

Back Home – Tsai Ming-liang

Fuori concorso – Series

Portobello (ep.1-2) – Marco Bellocchio

Un prophète (ep.1-8) – Enrico Maria Artale

Etty (ep. 1-6) – Hagai Levi

Il mostro (ep. 1-4) – Stefano Sollima

Fuori concorso – Speciale Cinema & Musica

Nino. 18 giorni – Toni D’Angelo

Piero Pelù. Rumore dentro – Francesco Fei

Newport and The Great Folk Dream – Robert Gordon

Francesco De Gregori: Nevergreen – Stefano Pistolini

Orizzonti – Concorso

Mother – Toena Strugar Mitevska

Divine Comedy – Ali Asgari

Hiedra – Ana Cristina Barragán

Il rapimento di Arabella – Carolina Cavalli

Strange River – Jaume Claret Muxart

Lost Land – Akio Fujimoto

Grand ciel – Akihiro Hata

Rose of Nevada – Mark Jenkin

Late Fame – Kent Jones

Milk Teeth – Mihai Mincan

Pin de fartie – Alejo Moguillansky

Father – Teresa Nvotová

En el camino – David Pablos

Songs of Forgotten Trees – Anuparna Roy

Un anno di scuola – Laura Samani

The souffleur – Gastón Solnicki

Barrio triste – Stillz

Human Resource – Nawapol Thamrongrattanarit

Funeral Casino Blues – Roderick Warich

Venice Spotlight

Hijra – Shahad Ameen

Un cabo suelto – Daniel Hendler

Made in Europe – Stephan Komandarev

Motor City – Potsy Ponciroli

La Hija de la Española – Mariana Rondón, Marité Ugás

À bras-le-corps – Marie–Elsa Sgualdo

Calle Malaga – Maryam Touzani

Ammazzare stanca – Daniele Vicari