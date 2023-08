Venezia 80, è ufficiale: ci saranno Adam Driver, Jessica Chastain, Mads Mikkelsen e non solo

È ufficiale: Adam Driver, Caleb Landry Jones, Mads Mikkelsen e Jessica Chastain sono tra le star che parteciperanno alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.

A seguito di diversi rumors, il festival ha confermato che Driver è atteso sul tappeto rosso del Lido per promuovere Ferrari di Micheal Mann, in cui interpreta il pioniere delle corse automobilistiche italiane Enzo Ferrari; Landry Jones verrà per Dogman di Luc Besson; Mikkelsen sarà in viaggio per The Promised Land del regista danese Nikolaj Arcel e Chastain per Memory dell’autore messicano Michel Franco, il suo primo ruolo dopo la sua interpretazione da Oscar in Gli occhi di Tammy Faye.

Al Lido sono già attesi anche Cailee Spaeny e Jacob Elordi, che interpretano Priscilla ed Elvis Presley in Priscilla di Sofa Coppola, oltre alla stessa Priscilla Presley.

Tutti questi film hanno ottenuto deroghe provvisorie SAG-AFTRA poiché sono produzioni indipendenti che non sono state prodotte dai membri AMPTP.

Ma secondo l’agenzia di stampa italiana ANSA sarà probabile che al Lido sarà presente anche Kiefer Sutherland per rendere omaggio all’ultimo film del compianto William Friedkin, il dramma legale The Caine Mutiny Court Martial, nonostante sia prodotto da Showtime e Paramount Global, che è appunto membro AMPTP.

Nel frattempo, la scena delle feste veneziane è stata influenzata solo leggermente dallo sciopero SAG-AFTRA, con una sola cancellazione di un evento Armani starring Cate Blanchett.

Come annunciato da Variety, Ava DuVernay – il cui dramma Origin, ispirato a Caste: The Origins of Our Discontents della vincitrice del Premio Pulitzer Isabel Wilkerson, segnerà il primo lavoro di una regista afroamericana a partecipare al concorso di Venezia – sarà omaggiata dall’organizzazione internazionale per la lotta all’AIDS amfAR con il suo Award of Inspiration durante una cena di gala che includerà le esibizioni delle cantanti Rita Ora e Leona Lewis. Ma non è ancora sicuro se le star del film, Aunjanue Ellis-Taylor, Niecy Nash-Betts, Jon Bernthal e Vera Farmiga saranno presenti al festival.