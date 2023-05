Venezia 80: Caterina Murino sarà la madrina

Sarà Caterina Murino la madrina dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera.

L’attrice sarda aprirà la Mostra nella serata di mercoledì 30 agosto 2023, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 9 settembre, nel corso della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

Nata a Cagliari, Caterina Murino ha debuttato sul schermo nel primo film dello scrittore cileno Luis Sepúlveda, Nowhere (2002). Qualche anno dopo inizia la sua carriera francese con il film Il bandito corso (2004) con Christian Clavier e Jean Reno, che riscuote un grande successo.

Ma è nel 2006 che diventa famosa in tutto il mondo come nuova Bond girl al fianco di Daniel Craig, nel ruolo di Solange in Casino Royale di Martin Campbell. Tra i suoi film successivi Le ragazze del St.Trinian’s – La scuola può essere uno sballo (2007) di Oliver Parker, Non pensarci (2007) di Gianni Zanasi e Il seme della discordia (2008) di Pappi Corsicato, presentato in concorso proprio alla Mostra di Venezia.

Attiva soprattutto in Francia tra cinema e tv, sta per girare il film The Opera! per la regia di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, che vede nel cast Vincent Cassel e Rossy De Palma.

Negli scorsi giorni sono stati annunciati anche i presidenti delle varie giurie della Mostra: Damien Chazelle guiderà quella del concorso, mentre Jonas Carpignano e Alice Diop rispettivamente quelle della sezione Orizzonti e del Premio Venezia Opera Prima.