Un’attrice famosa ha aiutato economicamente Pedro Pascal quando era in crisi

Ha frequentato la NYU Tisch School of the Arts insieme a Pedro Pascal e ha raccontato di averlo sostenuto economicamente agli inizi della sua carriera. Chi, direte voi? Stiamo parlando di Sarah Paulson che, in una nuova cover story per Esquire, ha parlato della sua amicizia con l’attore di The Mandalorian e The Last of Us.

Certo, fa un po’ strano ora che sono tutti pazzi per Pascal, ma lo stesso Pedro aveva rivelato che nei primi tempi, mentre sosteneva audizioni su audizioni, cercava di sbarcare il lunario come meglio poteva. «Ne ha parlato pubblicamente anche lui», ha sottolineato Paulson. «Ci sono stati momenti in cui gli cedevo la diaria a cui avevo diritto per un lavoro in modo che potesse avere i soldi per mangiare».

L’attrice ha aggiunto: «Adesso, finalmente, è sulla cresta dell’onda. E io volevo soltanto che avesse successo. Credo che questo sia il segno che fosse già potenzialmente una grande star del cinema. Non vedo l’ora che diventi pure un divo delle rom-com, come Bruce Willis e Mel Gibson».