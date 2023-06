‘Una notte a Torino’: alla scoperta della storia della nascita dell’espresso con Sky

La storia del caffè espresso in Italia ha come principali protagonisti Angelo Moriondo, l’inventore della prima macchina espresso, Luigi Lavazza, il fondatore dell’omonima azienda, e la città di Torino, ricca di invenzioni fin dall’800. In questi giorni viene presentato su Sky Una notte a Torino, un cortometraggio che ripercorre l’ideale incontro tra Luigi Lavazza, il fondatore, e Angelo Moriondo, inventore della prima macchina per il caffè espresso. Un incontro che ha cambiato il modo di intendere e di bere il caffè in tutto il mondo; un prodotto, il caffè espresso, diventato anche simbolo dell’Italia e bevanda iconica in tutto il mondo e, dal 2015, anche nello spazio.

Il cortometraggio, prodotto da Bedeschi Film per Sky, è trasmesso su diversi canali come Sky Cinema, Sky Uno, Sky Arte, Sky Investigation, Sky Atlantic, Sky Serie e TV8 a partire dal 19 giugno. L’obiettivo è coinvolgere gli spettatori nella scoperta delle origini dell’espresso, un prodotto che fa parte della vita quotidiana di tutti gli italiani e che rappresenta un simbolo dell’italianità a livello globale.

Il cortometraggio vede come protagonisti i giovani e talentuosi Matteo Paolillo (Mare fuori) e Paola Buratto (Call My Agent – Italia). La trama segue la vita di Paolo e Viola, due perfetti sconosciuti la cui esistenza viene trasformata da due incontri fortuiti. Mentre cercano di affrontare le loro sfide lavorative, lei editor e lui scrittore, vengono accompagnati in un viaggio notturno nella città di Torino da Luigi Lavazza e Angelo Moriondo, che inizialmente non rivelano la loro identità. Questo viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno segnato l’evoluzione del caffè espresso li aiuterà a superare gli ostacoli e a raggiungere i loro obiettivi personali.

La storia è narrata da una narratrice d’eccezione, Valeria Angione, una content creator e attrice, che rompe la cosiddetta “quarta parete”. Giovanni Siniscalco interpreta Luigi Lavazza, mentre Daniele Ornatelli interpreta Angelo Moriondo. Il cortometraggio è ambientato interamente a Torino, con scene girate in luoghi storici reali legati alla storia dell’espresso, come il Caffè San Carlo, il Ristorante San Tommaso 10, l’Hotel Ligure nei pressi della Stazione di Porta Nuova, la Nuvola Lavazza e il Museo Lavazza.

Una notte a Torino è composto da 4 episodi di 3 minuti ciascuno e da un cortometraggio di 10 minuti. Sarà trasmesso su diversi canali Sky e sui canali social di Lavazza e Sky. Il progetto sarà supportato da una campagna dedicata sui canali digital e social di entrambe le aziende.

L’idea alla base di questo progetto è di divulgare la storia dell’espresso e la sua importanza culturale anche per le nuove generazioni.

I cortometraggi brandizzati sono una delle tendenze emergenti nel mercato dell’entertainment. Opere che permettono alle aziende di raccontare la propria identità, la propria cultura e le proprie tradizioni in un modo innovativo, con un linguaggio in grado di raggiungere audience di diverse età e interessi. Una notte a Torino rappresenta l’esempio perfetto di un progetto in cui la visione di Lavazza si unisce alla capacità delle Brand Solution di Sky Media di trasformare un’idea in un contenuto di alta qualità.

Lavazza, con la sua eccellenza nell’espresso fuori casa, ha saputo trasferire nel tempo tutto il suo know-how anche nella produzione di caffè per il consumo domestico, rendendo l’esperienza del caffè espresso accessibile a tutti.